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小份菜少点餐成就餐新风尚

2020年08月19日05:11 来源：北京日报

　　小份菜少点餐成就餐新风尚

　　最近一周，不少餐馆陆续推出倡导餐饮节约的新措施，其中半份菜、小份菜最受青睐，多地行业协会也大力倡导消费者适量点餐。不过在许多消费者看来，外出就餐时点的菜吃不完大多是因为味道不够好；餐饮业内人士也表示，倡导餐饮节约，也要从提升菜品口味上下功夫。

　　餐馆小份菜受欢迎

　　从上周开始，价钱、分量都是普通菜品一半的小份菜开始出现在眉州东坡酒楼各店。麻婆豆腐12.9元半份、香钵高山花菜16.9元半份、东坡扣肉24.9元半份……10多种“半份半价菜”出现不到一周，已经受到不少食客的青睐。“以前两个人来吃饭最多也就点两三个菜，现在有了半份菜能吃四五种，还不怕浪费，自己一个人来吃饭也能荤素搭配了。”正在眉州东坡酒楼国奥村店就餐的华女士高兴地说。

　　最近一周记者走访发现，半份菜、小份菜的方式得到不少餐馆的效仿。亦庄一家消费者自选模式的快餐店谷多餐厅里，出现了菜量和价钱都是正常分量三分之一的小碗菜、小盘菜，让许多食客有了更大的选择空间；胡大餐厅同样推出了多种匹配市场需求的小份菜，龙虾烤串等产品按只按串点餐售卖，方便消费者适量点餐。

　　除了推出半份菜，还有的餐馆从节省原材料上下起了功夫。“用包菜梗、辣椒尾部、芹菜头等边角料腌制泡菜，正好能做成工作餐开胃小菜，还可以合理使用边角料，做到物尽其用。”胡大餐厅相关负责人介绍说。此外，胡大餐厅还专门构建供应链系统，对原材料实行精细化管理，在进货、销售、库存环节进行数据化管控，避免库存积压而导致的食材浪费。

　　行业协会频出新点子

　　最近一周以来，全国各地多家餐饮、烹饪协会也相继发出节约倡议，并为餐馆落实出谋划策。

　　上周，武汉市餐饮业协会发出倡议，推行“N-1”的点餐模式，即10位进餐客人点9个人的菜，不够再增加菜品。随后辽宁省、湖北咸宁、福建福州、河南信阳等多地纷纷跟进，提倡按照比用餐人数少一人的菜量点餐，不够再加。

　　多家餐厅负责人介绍，相比于个人消费者的日常外出就餐，人数较多的聚会、宴请等场景下更容易出现餐饮浪费的现象。提倡少点餐，也能从源头上减

　　少这种浪费现象。

　　提升菜品口味是关键

　　减少就餐浪费，不仅靠消费者提升自觉性，餐馆的厨师和服务员也应当发挥巨大作用。“很多时候点的菜吃不完不是因为点得太多，而是因为菜本身不好吃。”美食爱好者小马的观点也得到不少消费者的认同。

　　最近几年餐馆普遍追求菜品摆盘、走精致化路线，但餐馆的菜品分量相较十年前已经普遍降低。在北京市餐饮协会秘书长贺保贵看来，菜品不合消费者的口味是造成浪费的最大原因，餐馆应当在提升菜品质量上多下功夫。

　　此外，餐馆服务员也可以在帮助消费者适量点餐方面发挥重要作用。“非常有经验的服务员可以综合考虑客人的食量、口味、是否喝酒等因素，按照食客的预算推荐荤素搭配且分量合适的餐食，不光减少浪费，也能让大家吃得舒心。”贺保贵认为，餐馆也应当对服务员加强培训，提升服务员对菜品的了解和主动为客人推荐适量菜品的意识。

　　餐厅加强推广公筷、公勺也是避免餐饮浪费的好法子。“一家人一起吃饭时基本都能做到自觉打包，但在同事聚餐、商务宴请等场景下和不那么熟悉的人同桌就餐，绝大多数食客都不愿意打包剩饭剩菜，使用公筷公勺进餐就会让人们更能接受将菜品打包。”贺保贵说。（实习记者 杨天悦）　　

(责编：许心怡、崔元苑)


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