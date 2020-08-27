“你们一共13个人，点6个凉菜6个炒菜外加2个‘大件’估计就够吃了。如果不够，到时咱再加。”8月13日晚上，葛思奇一家到餐馆用餐，点菜时服务员善意提醒不要点太多。

葛思齐的母亲司女士介绍，女儿今年考上江苏警官学院，家里响应市里的号召不办升学宴、谢师宴，就想着自家人到饭店吃顿“大餐”庆祝一下。“在点菜时，老板没有使劲推销菜，而是在了解就餐人数后，主动帮我们去掉2道菜，提醒我们点餐要适度。”

餐馆老板的劝说，得到了全家人的支持和肯定。尽管没有大操大办，但升学的喜悦并未丝毫减少，女儿也上了深受启发的“行前一课”。司女士观察到，在该酒店内，随处可见“浪费可耻、节约为荣”“光盘行动”“谁知盘中餐、粒粒皆辛苦”等宣传标语，每张餐桌上都有光盘行动提示牌。

今年1月，宿迁市发布了“人情新风宿9条”，将厉行节约、反对餐饮浪费作为一项重要内容，提出“请客要适度，宴席不铺张”的文明倡导。

宿迁还将今年作为“人情消费减负年”，策划开展了“推进人情减负、助力乡村振兴”“新时代、新青年、新风尚”等一系列有声势、有特色、有影响的新时代文明实践主题活动，进一步引导群众以文明节俭为荣，抵制大操大办，为弘扬人情新风、促进社会文明营造良好环境。

8月7日，宿迁市宿豫区成立“人情新风酒店联盟”，6家酒店率先推出平价菜单。宿迁市餐饮食品安全协会会长宋苏北说：“我们向餐饮烹饪行业发出提倡，杜绝‘餐桌上的铺张’‘舌尖上的浪费’；用餐时做到按需点餐、按量取食；外出用餐时，养成剩菜打包、杜绝浪费的好习惯。”

据统计，今年上半年宿迁市各地人情事项同比减少31.2%，户均人情支出降低43.1%，不必要的大操大办、聚餐聚会活动明显减少，全市近90%村居（社区）将“人情新风宿9条”相关内容整合进村规民约，除陋习树新风。