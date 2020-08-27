热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

江苏宿迁推进人情减负，树立节俭新风——

人情宴请，点餐适度

姚雪青  熊  磊

2020年08月27日08:26 来源：人民网－人民日报海外版

“你们一共13个人，点6个凉菜6个炒菜外加2个‘大件’估计就够吃了。如果不够，到时咱再加。”8月13日晚上，葛思奇一家到餐馆用餐，点菜时服务员善意提醒不要点太多。

葛思齐的母亲司女士介绍，女儿今年考上江苏警官学院，家里响应市里的号召不办升学宴、谢师宴，就想着自家人到饭店吃顿“大餐”庆祝一下。“在点菜时，老板没有使劲推销菜，而是在了解就餐人数后，主动帮我们去掉2道菜，提醒我们点餐要适度。”

餐馆老板的劝说，得到了全家人的支持和肯定。尽管没有大操大办，但升学的喜悦并未丝毫减少，女儿也上了深受启发的“行前一课”。司女士观察到，在该酒店内，随处可见“浪费可耻、节约为荣”“光盘行动”“谁知盘中餐、粒粒皆辛苦”等宣传标语，每张餐桌上都有光盘行动提示牌。

今年1月，宿迁市发布了“人情新风宿9条”，将厉行节约、反对餐饮浪费作为一项重要内容，提出“请客要适度，宴席不铺张”的文明倡导。

宿迁还将今年作为“人情消费减负年”，策划开展了“推进人情减负、助力乡村振兴”“新时代、新青年、新风尚”等一系列有声势、有特色、有影响的新时代文明实践主题活动，进一步引导群众以文明节俭为荣，抵制大操大办，为弘扬人情新风、促进社会文明营造良好环境。

8月7日，宿迁市宿豫区成立“人情新风酒店联盟”，6家酒店率先推出平价菜单。宿迁市餐饮食品安全协会会长宋苏北说：“我们向餐饮烹饪行业发出提倡，杜绝‘餐桌上的铺张’‘舌尖上的浪费’；用餐时做到按需点餐、按量取食；外出用餐时，养成剩菜打包、杜绝浪费的好习惯。”

据统计，今年上半年宿迁市各地人情事项同比减少31.2%，户均人情支出降低43.1%，不必要的大操大办、聚餐聚会活动明显减少，全市近90%村居（社区）将“人情新风宿9条”相关内容整合进村规民约，除陋习树新风。

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

致敬医师：用生命守护生命 为健康中国聚力   没有全民健康，就没有全面小康。我国1200多万卫生健康工作者是全民健康的“守护人”，是战胜疫情的重要保障，是推动健康中国的主力军。 【详细】

冰箱塞得满满的，哪些菌最“嗨”？消毒应该这样做！   冰箱是人们日常生活必需品和“好伙伴”，默默奉献自己的“温度”让进入箱体内的食物“ 保持青春活力”。然而，很多朋友却忽视了冰箱内部的物品摆放，也不注重给它经常“洗洗澡”，长此以往，很有可能会导致食源性致病菌污染，甚至会惹祸上身呦！ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn