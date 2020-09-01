点菜避免点多 技术能做更多

近来，全国上下对于遏制餐饮浪费，既声讨，又力行，形成了氛围，凝聚了共识。而在餐饮浪费的“多发地段”——饭馆，人们纷纷出谋划策，少点菜啦，剩下了要打包啦，等等，不一而足。

很多餐厅也要求，服务员在客人点菜时，如果点多了，要温馨提示一下。这一点确实很好，前端把好关，后面才好“光盘”，不过也有局限。

前不久笔者和朋友下馆子吃饭，扫码点餐，没有服务员在侧。结果因为不了解菜量，加上菜谱诱人，勾起了馋虫，结果点多了，剩了。

随着二维码技术的广泛应用，很多餐厅都采取了自助点餐的方式，一方面节省了人力，一方面让顾客有了更多自主性，跟吃自助餐一个道理。

但是如此一来，“光盘”就不好把握了，容易点多。其实，技术进步带来的问题，可以用技术的再次进步来解决。扫码点餐，虽然没有了服务员的提醒，但是在小程序中为什么不能加入这一环节呢？

玩游戏的时候，如果不小心点了退出按钮，系统会提示：你是真的想退出吗？同理，在点餐的程序中，完全可以根据几人就餐，设置一个触发机制。比如三个人去东北馆子吃饭，点了三个菜，系统就可以提示：本餐厅菜量大，已经够了；或者三个人去吃江南菜系，点了5个菜，系统才会提示点多了。此外，在菜旁边加上备注，标明体量。相信这么做，技术上不会是难题，只要看有没有这份心思在。

推而广之，在遏制餐饮浪费，提倡光盘行动过程中，新技术的助力，不可或缺，而且能起到事半功倍的效果。

比如很多媒体都把“半份菜”作为一个好办法。但事实上，“半份菜”不是新鲜事物，几年前就提倡过，但后来逐渐偃旗息鼓了。因为对商家来说，“半份菜”不是说把整份菜一分为二就行了，在制作工序与烹饪用时并不减少的情况下，两个“半份菜”的人工投入高于一个整份菜的制作成本，因此，只定半价的“半份菜”会让商家感到不划算，在成本核算中遭到歧视，也是情理之中。

于是，这个时候，对新烹饪技术的需求，就显得越来越急迫。通过研发推广新技术，提高烹饪效率，才能降低“半份菜”的成本，才能让商家有积极性维持下去。相信这种技术很快就会出现，我们乐见其成。