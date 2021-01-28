走进乳腺癌患者“心”世界

2次手术，30次化疗，漫漫抗癌求医路上，她扛过了一次次的人生“战役”。

4年，作为一名晚期乳腺癌患者，她带着对生命的不舍和爱，走过了一段向阳而生的抗癌之路。

1月18日，张慧女士向笔者讲述了她抗癌的心路历程。由“逃避”到“重生”，张女士刻骨铭心的经历，对其他患者，或许是一剂“良药”。

抗争 迎来生命的希望

张慧，重庆人，今年44岁，从事物流工作，常年生活在海南。2016年3月，张慧偶然发现右侧乳房有蚕豆大小的肿块，在当地医院检查诊断为乳腺癌IV期，恶性程度极高。

“觉得自己快完了，担心去医院就回不来了。”对癌症的恐惧，让张慧选择了逃避，完全听天由命，不愿积极配合治疗。

因为没有接受规范化的治疗，张慧的病情持续恶化。2017年6月，张慧发现右乳又长出了小肿块。半年后，肿块增大破溃，出现脓液，张慧这次才意识到问题的严重性。

在朋友的推荐下，张慧选择到海南省肿瘤医院接受专业的治疗。该院乳腺外科副主任刘侠接诊后，一边安抚张慧的情绪，一边与团队医生商讨治疗方案。

“乳腺肿瘤已转移到远处淋巴结，乳房溃烂严重。”为了控制病情进展，刘侠为张慧制定了“放化疗＋手术”的治疗方案。

化疗一段时间后，张慧乳房肿块明显缩小，并顺利接受了外科手术。

尽管手术十分成功，因为身体原因，术后张慧的伤口愈合缓慢，脓水散发出的恶臭让她十分苦恼，“身体发出臭味，一天换好几次衣服都掩盖不了恶心的味道。”

爱心 带来生命的曙光

为了使伤口尽快收缩愈合，病房护士每天要耗费3个多小时来清洗换药。看着护士蹲在床边认真清理伤口，一点也没有因为恶臭而嫌弃，张慧感动不已，心灵的创伤也在医护人员的关爱中一点点愈合。

一周后，张慧胸前溃烂的伤口长出了新肉芽,慢慢地，创面也越来越小，异味不再浓烈，张慧的心情也渐渐明朗起来。

让张慧意想不到的是，坚持化疗2个周期后，复查结果提示病情稳定无进展，这就意味着化疗方案有效。

“从那时起，我就决定把生命托付给医护人员，完全相信他们，他们让我怎么治疗我都配合。”张慧知道只有互相信任，治疗才能发挥最大的疗效。

刘侠也一直密切关注患者病情发展，及时调整治疗方案，并进行针对性心理疏导。

如今，张慧的身体状况已趋于正常，只需每2个月回医院化疗3次并定期复查。

经历了病痛的折磨，张慧变得豁然开朗，决心要和病魔斗争到底。“我不再把自己当病人看待，每天该做什么就做什么。”现在，张慧每天把生活安排得很充实，努力工作，多赚钱，多陪伴儿子，闲暇时逛街买衣服、养宠物。

“好的心态对于治疗帮助非常大，患病期间，张慧丝毫没有把自己当成病人，一边配合治疗，一边继续努力工作，这种积极的生活状态对其他患者也是一种激励。”刘侠说。

张慧说：“很多乳腺癌患者对这个疾病缺乏认知，因此错失了最佳治疗时机。我想让更多人了解这个疾病，只有认识它，才能战胜恐惧，树立信心，任何时候都绝不放弃。”（文/陈琳）