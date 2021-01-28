刘永生 ：植发不能盲目这几类脱发患者要注意

为规范毛发行业乱象、推动毛发行业健康发展，1月24日下午，由人民网·人民健康主办的毛发健康产业发展闭门会在京举行。会上，中国医科大学航空总医院皮肤科主任、皮肤整形美容中心主任刘永生就植发的相关问题做了详细的介绍。

随着现代生活节奏的加快，工作、学习压力增大，不少人产生严重脱发的情况，面对脱发难题，很多患者在用药结果并不理想的情况下考虑选用植发来改善。目前，植发技术虽然已经成熟，但是仍有一些患者并不符合植发的手术条件，盲目手术将会存在较大风险。刘永生在会上指出，像一些局部感染、严重瘢痕或者是局部有自身免疫性疾病如红斑狼疮、斑秃活动期等患者，本身就不适合做植发手术；患有严重糖尿病的患者，因为伤口难愈合，同样不适合去做。刘永生建议广大消费者做植发前，一定先咨询专业医生再做决定。

虽然部分人群进行植发手术有一定的风险，但刘永生表示，目前市场上，毛发移植成活率可以达到90%以上，患者如果能够很好掌握植发的适应症，风险是可以控制的。他强调，患者在治疗脱发的过程中要注意掌握植发的时间，过早地植发会出现以后再需要继续植发时没有足够的毛囊进行移植的问题，由于脱发是一个渐进过程，可能到中年时才能逐渐稳定，过早植发可能还需要二次补种，因此要考虑好毛囊的可分配性。

植发后患者需要服用抗生素3-5天，如果有明显的疼痛可以服用止痛药，术后第一天需要局部换药，术后第4天、第7天需要在医师指导下洗发；如果采用FUT方法植发还需要拆线。虽然植发手术属于1类手术，术后仍需注意可能出现的并发症，如毛囊炎、渗血出血、瘢痕等问题，须到医院及时处理。术后可能出现局部及前额等部位肿胀，过几天会逐渐好转。局部由于神经末梢受损而感觉异常，也可以逐渐恢复。另外，植发后2周～3个月可能出现局部及周围正常区域脱发，也属于正常现象，植发后3～6个月即可长出秀发。

植发后仍需注意防脱发及头发养护，可配合激光、曼迪等继续综合治疗。

面对植发机构良莠不齐、乱象丛生的现象，如何让消费者避开“雷坑”，刘永生建议患者在手术前先从中国医师网上查询医疗机构、相关医生的资质，再去确定完整的治疗方案，保证自身的合法权益、身体健康不受侵害。另外要避免被某些机构或媒体忽悠，脱发早期特别是年轻人，应该以防脱发、药物与激光等综合治疗为主。