刘焰：积极研发抗癌药物 助力健康中国2030

12月26日，由健康中国行动推进委员办公室宣传组指导，人民网·人民健康主办、中国健康促进基金会协办、百济神州战略支持的2020首届中国癌症防治年度大会暨“人民好医生·金山茶花计划”启动仪式在北京举行。

百济神州副总裁、大中华区市场营销负责人刘焰

国内的创新药企，近几年积极研发抗癌药物，这给国内的肿瘤患者带来极大获益，百济神州副总裁、大中华区市场营销负责人刘焰表示，获益主要体现在两方面，一方面在于临床获益性，相较于跨国药企，本土创新药更加聚焦国内高发癌种，研发相关药物可有效推动临床诊疗，提高患者五年生存率；另一方面，从经济效益来看，本土抗癌新药价格更低，有望进一步降低患者的医疗负担，扩大患者的使用人群，进一步降低社会疾病医疗负担。

国内药企不断提高药品的可及性、安全性，为患者提供创新的医疗服务模式。刘焰以百济神州为例，介绍了国内创新药企在这方面所作出的尝试。“在药品的可及性上，我们积极探索一站式的输注中心，也与国内领先的互联网医药平台积极合作，帮助患者更快、更便捷的获取药品；在可支付性上，我们积极将进行医保谈判，将更多创新药物纳入医保。”

恶性肿瘤已经成为威胁中国人口生命的第一死因，要实现健康中国2030的目标，必须要降低肿瘤患者的死亡率，提高患者的五年生存率，这也是药企需要不懈努力的方向。“百济神州作为本土创新药企，希望未来能与更多临床专家、科研机构和院校携手，探索产学研医多方联动的新模式，持续加大抗癌创新药物的研发力度，提升创新药物的可及性及可负担性；同时积极探索创新的医疗服务模式，提高患者的生活质量，为实现健康中国2030而努力。”刘焰说到。