章星琪：科学辨别脱发症状 选择正确治疗对策

为规范毛发行业乱象、推动毛发行业健康发展，1月24日下午，由人民网·人民健康主办的毛发健康产业发展闭门会在京举行。会上，中山大学附属第一医院皮肤科主任医师章星琪对病理性脱发表现出来的常见症状，以及适合植发的脱发类型进行解析。

章星琪首先对生理性脱发和病理性脱发进行区分。前者由正常的毛囊周期中休止期脱发引起，往往持续时间较短，脱发量较少，脱发后头发生长得较快。在日常门诊中，大多数患者因为短期内的脱发量略有增多便产生恐慌、焦虑的情绪，但事实上只是生理性脱发，并非疾病引起。

在临床上，病理性脱发一般分为疤痕性脱发和非疤痕性脱发。疤痕性脱发是永久性脱发，因毛囊受到损害而不再生。疤痕性脱发的终末期可以进行植发，但前提是医生已将引起疤痕性脱发的相关疾病治好并停药两年后，才能考虑植发。非疤痕性脱发的毛囊没有受到永久性损害，只是因为一个周期的改变或者炎症性的改变导致脱发，这种情况经治疗是可以恢复的。最常见的非疤痕性脱发包含雄激素性脱发、斑秃、休止性脱发、拔毛癖、头癣、因系统性红斑狼疮导致的斑状脱发以及梅毒II期脱发，这些都属于非永久性脱发，经过治疗可以恢复。如果是雄激素性脱发患者，可在病症中期、中末期进行植发。

章星琪表示，并不是每一种病症引起的脱发都需要植发，大部分可以通过临床药物进行治疗；如果是拔毛癖，病因是心理层面，是焦虑症或强迫症，要经由心理科医生去诊断、评估，再进行行为干预或药物治疗。

“近来皮肤毛发学界出现一个新的诊断工具，就是皮肤镜。现在基本上大医院都普及皮肤镜检查，因为它能揭示很多皮肤、脱发疾病的微细征象，有助于准确诊断，挑选正确的治疗方法。”章星琪提示，植发只是应对脱发的一种最终的补救手段，而且有一定病种的限制，遇到脱发问题的患者首先要经由医生进行皮肤镜检查、准确诊断并考虑药物、物理治疗等主流方法，不能只想到植发。