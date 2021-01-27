杨顶权：提高植发专业知识促进行业健康发展

为规范毛发行业乱象、推动毛发行业健康发展，1月24日下午，由人民网·人民健康主办的毛发健康产业发展闭门会在京举行。会上，中日友好医院毛发医联体负责人、毛发医学中心主任杨顶权就如何预防脱发做了详细的介绍，以及围绕“毛发健康行业乱象与规范发展”这一话题与参会嘉宾进行了深入探讨。

杨顶权

目前，脱发已成为一个困扰现代人的重大问题，民间有很多偏方都宣称能够治疗脱发，针对这些偏方，杨顶权表示，要做具体的临床研究来确定其是否真的有用。比如生姜对头皮有一定的刺激作用,刺激后局部有一种类似于接触性皮炎的表现,可以减少淋巴细胞对毛囊的抑制,毛发就能逐渐恢复生长，但是它仅仅对于斑秃防治有一定的效果，对于雄秃来讲治疗作用不大。又例如黑芝麻，它油性比较大，对于脾胃虚寒的人来说不宜食用。中医讲究药食同源，不同食物有不同的治疗功效，只有对症下药治疗才能有一定的效果。杨顶权建议患者还是要通过正规的诊断、规范的治疗、采取科学的防护方法来解决脱发问题。

此外，杨顶权提到，在预防脱发方面一定要注意培养健康的饮食习惯，过多地吸纳刺激食物，会让油脂增多，产生脂溢性皮炎，出现头皮搔痒，毛囊炎的症状，只有通过饮食控制、合理睡眠、情绪调控，减少情绪应急，掉发才可能会减少。

针对植发市场上的乱象，杨顶权认为主要表现在四个方面：第一，植发医生不专业。植发医生有可能不是皮肤科医生，不了解脱发从性质，认为只要是脱发就可以种，这是不专业的行为。第二，植发手术保终生。广大消费者普遍认为一种定终生，植发后不再需要养护，这是错误的认知。植发对于患者来说是一个过程，不是终点，毛发疾病是一个慢病，一定要遵循养发植发护发的原则。第三，植发技术不专业。毛囊手术是非常精细的一种手术，集医学、美学和艺术为一体，不仅需要有过硬的技术，更需要耐心和细心，还要严格控制整个流程等等。第四，植发宣传不规范。目前植发技术从本质上只有FUT和FUE，但目前植发市场上过度夸大新技术和新概念，将会误导消费者。因此，植发的专业人士有必要通过行业协会、媒体平台，传播植发正确的声音，植发行业才能走上健康之路。