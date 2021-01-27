不明原因咳嗽、腰背痛 杭州男子吓得不轻

杭州男子吓得不轻

听到病名他更愣住了

没有了咳嗽、发热和腰酸背痛，叶先生感觉到一身轻松，担惊受怕了半个多月，警报终于解除，走出医院大门，他深深吸了口气，感觉空气里裹着一丝甜味。

近一个月的杭州，气温简直刺激到不行，一会冷得全天都处于冰冻，一会热得爬上20℃。半个多月前，叶先生莫名咳嗽、腰背酸痛、乏力，他以为自己是中招感冒了，到当地医院就诊。检查结果显示白细胞、中性粒细胞、超敏C反应蛋白等多个指标偏高，接诊医生考虑是急性炎症，开了消炎药。

然而，叶先生得的可不是一般的炎症，用了3天药之后症状丝毫没有缓解，体温还反而高了上去，到了38℃左右。一天天忍受着各种不适的煎熬，他开始胡思乱想，就怕自己得的是肺炎。

于是，叶先生揣着一颗忐忑的心到浙江省中医院呼吸科就诊，当时，他的腰背已经痛到从平躺到起身都难以忍受。可奇怪的是，检查结果显示除了急性炎症之外并没别的问题，更难以解释那严重的腰背痛。

考虑到先前用消炎药无效，接诊医生尝试着给叶先生用了小剂量激素，这下，神奇的事情发生了，他很快感觉症状明显缓解，身上没之前那么难受了。

究竟是哪里的炎症对消炎药不敏感，但对激素却很敏感？

为了进一步明确病因，在医生建议下，叶先生同意通过PET/CT做一次全身的检查。谜底终于揭晓，是大动脉炎。

听到这个病名，叶先生一下子愣住了，从来没听说过啊。医生告诉他，这是一种主动脉及其分支的慢性炎性疾病，发病率不高，病因迄今尚不明确。而他所累及的血管在主动脉及双侧锁骨下动脉，因此表现为不同寻常的腰背痛。

所幸，叶先生的大动脉炎发现及时，如再延误，他可能出现高血压、动脉闭塞，甚至影响到体内各大器官的供血。如今，他在医生的指导下持续吃药治疗，症状已基本缓解，只需3个月后复查看恢复情况即可。

无独有偶，杭州下沙的邹女士，反复双下肢疼痛3年，3个月前因双下肢疼痛加重1月伴尿色加深半月，而入住省中医院下沙院区肾内科，入院时体温38.1℃,实验室检查也显示急性炎症。主管医生陈红波综合病症与检查结果，考虑自身免疫性疾病不能排除，遂推荐患者通过PET/CT进行全身检查，考虑大动脉炎。同样是用激素治疗，现在她恢复得很好。

“在以往，大动脉炎确实不容易发现，但现在随着各种影像技术的发展，为大动脉炎的诊断提供了多维度影像依据。”省中医院核医学科主任张丽霞说。

超声可探查主动脉及其主要分支的狭窄和闭塞程度，还可测定肢体动脉的压力，是筛查大动脉炎的首选检查，但对远端分支血管及深部血管探查比较困难；

CT及MRI（核磁共振）有助于显示深部大血管受累所致的管壁增厚、管腔狭窄、闭塞及动脉瘤等继发改变，但对于早期病变及疾病活动状态的显示效果欠佳。相比，PET-CT已逐渐成为大血管炎早期诊断、观察血管病变的活动状态、评估治疗效果和预后干预的主要手段。（记者 何丽娜 通讯员 鲍航行 徐彩云）