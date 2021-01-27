不止是肺癌，这些肿瘤都和吸烟有关！

众所周知吸烟有害健康，而关于吸烟，很多人第一个想到的画面就是“黑肺”。

但是生活中的资深烟民总会说：“有人抽了一辈子烟，也没得肺癌呀！”“有人不抽烟也会得肺癌……”

实际上，吸烟不仅仅与我们熟知的肺部疾病相关，目前已证实与吸烟有因果联系的肿瘤包括：肺癌、口腔癌、咽癌、胃癌、膀胱癌、子宫颈癌、喉癌、食管癌、胰腺癌、急性非淋巴细胞白血病。更令人惊讶的是，目前数据发现在男性肿瘤病例中，有25％可以归因于吸烟，而女性中有4％。

烟草致肺癌的机制

烟草中的NNK（尼古丁亚硝基化或微量烟碱亚硝基化形成的），也是一种非常强的肺致癌物。既往有研究发现NNK无论以何种方式给予，均可在3种啮齿类动物中诱发肺肿瘤。NNK对肺具有高度亲和性，主要引起腺瘤和腺癌，这也就是为什么吸烟患者中肺癌的病理类型中更常为腺癌的原因。NNK可通过不同机制诱发DNA损害，最终引起了DNA错误的复制和突变，也就是我们常说的基因突变，其中包括癌基因（如RAS、MYC、ERB-B等）和抑癌基因（如P53、Rb等）突变，导致正常的细胞生长、分化和凋亡等过程失调，从而诱发肺癌等肿瘤。

多环芳烃也是烟草中重要的肺致癌物，直接参与吸烟导致肺癌的起始过程。此外，烟草致肺癌还有一个重要机制，那就是烟草中含有大量不稳定的氧化剂和自由基，使吸烟者机体长期处于过度氧负荷状态，消耗体内的抗氧化物质和抗氧化酶类，使其耗竭或失代偿。过量自由基及诱发的连锁反应可产生更多的自由基，造成对生物大分子如DNA、RNA、蛋白质和脂肪的损伤，这是癌症启动和促进的基础。

3大癌症高危因素

广州医科大学附属肿瘤医院内科一区主任李卫东介绍，每日吸烟量、烟龄和开始吸烟年龄都会癌症高危因素，其中每日吸烟量是最重要的影响因素。

很多人会说：“我每天吸烟很少，是不是没有影响？”当然不是，事实上吸烟根本没有所谓的安全水平，即便是很小的吸烟量，也能导致肺癌危险性的上升。而且在吸烟量上升与肺癌增加之间存在着线性甚至更强的联系。长期每日吸烟10-20支，肺癌的发生率为15%；每日吸烟21-40支，肺癌的发生率为28%；每日吸烟超过40支者，肺癌的发生率高达68%。

开始吸烟年龄和烟龄也是癌症的重要危险因素，开始吸烟年龄越早、烟龄越长则风险越大。例如，同样是55～64岁每天吸烟量在21～39支的男性吸烟者，在15岁就开始吸烟的人发生肺癌的危险性是25岁开始吸烟的3倍。

戒烟什么时候都不晚

“对于吸烟者来说，降低吸烟危害的唯一方法就是戒烟。”李卫东说。研究表明，在没有其他独立致病原因的情况下，持续吸烟者在75岁时死于肺癌的危险性为16%，而戒烟可以使这种危险性下降，60岁戒烟可使75岁死于肺癌的危险性降至10%。戒烟年龄越早，这种危险性的降低越明显。实际上，在戒烟后发生肺癌的绝对危险性并不能下降，但是因为继续吸烟而产生的危险却能够得以避免。

总而言之，吸烟是发生肺癌的最重要危险因素。预防肺癌最有效的措施是预防吸烟、从不吸烟。而戒烟能够降低吸烟者发生肺癌的危险性，戒烟越早，对于降低危险性越有效。世界卫生组织曾发表过一项声明，指出“如今烟草已经成为全球的第二大杀手，吸烟所产生的破坏比‘非典’和海啸还要严重”，因此强烈呼吁大家预防吸烟以及积极戒烟。（记者 余燕红 通讯员 魏彤）