红霉素软膏不是皮肤神药

人们都知道抗菌药物不应该乱吃，可是有一种外用的抗菌药物，却被很多人当成了“神药”——当皮肤出现各种问题时，比如长痘痘、湿疹、蚊虫叮咬甚至鼻干、鼻出血时，很多人都会用它来抹一抹，有时效果看起来还不错。这种药膏就是红霉素软膏，可它真不是可以随意使用的。

红霉素软膏是一种外用抗生素，对大多数革兰阳性菌、部分革兰阴性菌及一些非典型病原体均有抗菌作用。一般皮肤感染最常见的细菌是金黄色葡萄球菌，因此对于小面积的皮肤感染性疾病，短时间局部使用红霉素软膏会有较好疗效。但从药理学角度看，红霉素作为红霉素软膏的主要成分，除了可以抗菌，并不具备前面所述的那些神奇功效。该药膏发挥其他功能的原因在于“凡士林”。

凡士林是红霉素软膏的主要辅料，它并没有杀菌能力，但它不亲水、不会被吸收，涂抹在皮肤上能形成一层膜，使水分不易蒸发散失，可以保持皮肤的湿润状态，加速伤口的修复速度，同时阻挡来自空气中的细菌和皮肤接触，从而降低感染可能。红霉素的抗菌作用，加上凡士林的功效，使得红霉素软膏显得无所不能。

但因为这样就随意使用是不对的，这会产生细菌对抗生素的耐药问题。临床对于外用抗生素的使用早有共识：有对应口服制剂的，就尽量不用或少用抗生素软膏。长期或频繁使用红霉素软膏，极有可能导致细菌对红霉素耐药，进而对与红霉素同类的大环内酯类抗生素产生交叉耐药，例如人们熟知的阿奇霉素、琥乙红霉素、罗红霉素，这些都是治疗支原体或衣原体肺炎的一线药物。其实，如果确实需要局部使用抗生素，完全可以选择没有交叉耐药风险的抗生素软膏，如莫匹罗星软膏、夫西地酸乳膏。

因此，红霉素软膏看似“万能”，实际上很多情况下它只能作为一个临时替代品。除了抗感染是它的本职工作外，其他的用途并不十分合适。▲