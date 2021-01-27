胆固醇成新冠病毒侵入细胞“帮凶”

服用降胆固醇药物的人如果感染了新冠病毒，情况可能会比其他人更好些。日前一项新研究解释了原因：新冠病毒依靠脂肪分子穿过细胞的保护膜。

要引起新冠肺炎，新冠病毒必须强行进入人体细胞，而它需要一个“帮凶”。美国霍华德·休斯医学研究所的研究员克利福德·布兰温的实验室报道称，胆固醇是一种蜡质化合物，以堵塞动脉血管而闻名，它能帮助病毒打开细胞并滑入细胞内。

相关论文发表在最近的生命科学预印本网站BioRxiv.org上。文中指出，如果没有胆固醇，病毒就不能越过细胞的保护屏障而引起感染。

“胆固醇是包围细胞和一些病毒（包括新冠病毒）的细胞膜的组成部分，因此它对感染至关重要。”布兰温说，这可能是服用他汀类降胆固醇药物的新冠肺炎患者的健康情况更好的基础。现有研究表明，这些药物通过抑制胆固醇来阻止新冠病毒进入细胞。

布兰温说，在大多数人接种疫苗之前，这一发现可以帮助研究人员开发治疗新冠肺炎的新方法。

为了模拟新冠病毒感染，研究团队设计了携带病毒“刺突蛋白”或携带人类ACE2蛋白的细胞。如果要引起感染，病毒必须将自身的膜融合到细胞膜上。当刺突蛋白抵达细胞靶标ACE2时，这个过程就开始了：带有ACE2的细胞长出微小的触须，附着在附近细胞的刺突蛋白上；在这一点上，两层细胞膜融合在一起并形成开口，使细胞内含物混合在一起；最终，这两个细胞融合在一起。

在实验中，研究人员试图破坏细胞融合。结果表明，如果新冠病毒的细胞膜缺乏胆固醇，病毒就不能进入目标细胞。

报道还指出，在不同的病毒中，胆固醇在病毒侵入过程中的作用有很大的不同。目前尚不清楚胆固醇是如何帮助新冠病毒进入细胞的。

此外，这项研究还可能揭示新冠肺炎的一个奇怪特征：在新冠肺炎患者的肺部形成了巨大的复合细胞——研究人员在实验中看到了类似的巨细胞出现。

研究人员注意到，这些细胞继续相互吞噬，它们的内含物就像打碎在碗里的鸡蛋一样散落在一起。显微镜下出现的被称为合胞体的复合细胞，类似于在肌肉和胎盘等健康组织中发现的细胞，也与一些病毒性疾病中的细胞相似。

研究人员称：“这些实验很可能说明了在患者肺部发现的巨细胞是如何形成的。在新冠肺炎中，合胞体的形成可能非常有害，它会破坏肺组织并导致死亡。”（实习记者张佳欣）