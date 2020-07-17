以色列：降胆固醇常用药或有助治疗新冠肺炎

科技日报特拉维夫7月15日电 （记者毛黎）以色列耶路撒冷希伯来大学雅各布·纳哈米阿斯教授领导的研究小组称，他们完成的早期研究显示，常用的降胆固醇药物有望帮助治疗新冠肺炎患者。

在过去的3个月中，纳哈米阿斯教授和纽约西奈山医学中心本杰明·腾欧厄沃尔博士对新冠病毒为自身复制而改变患者肺部的方式进行了潜心研究。他们的重要发现是，新冠病毒阻止了碳水化合物的常规代谢，结果导致大量脂肪积聚在肺细胞内部，这使新冠病毒得以复制。

这些对新冠病毒新的理解和认识，可能有助于解释为什么具有高血糖和高胆固醇的人在感染病毒后，发展成新冠肺炎的风险特别高。

在掌握了上述信息后，纳哈米阿斯和和腾欧厄沃尔开始筛选美国食品和药物管理局批准的具有干扰病毒复制能力的药物。在实验室研究中，他们发现降胆固醇药物非诺贝特（抗血脂药物）显示出极有希望的结果。

研究人员认为，非诺贝特通过允许肺细胞消耗更多的脂肪，从而破坏了病毒对肺细胞的支配。他们在本周的专业杂志上报告说，经过5天治疗，该病毒几乎完全消失了。

纳哈米阿斯表示，随着第二波感染在全球多个国家暴发，新的发现十分及时。如果新发现最终为临床研究所证实，那么采用非诺贝特的疗程可能将新冠病毒对患者的影响从严重降级为类似普通感冒的程度。