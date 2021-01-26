曹德全：植发行业市场广阔 发展亟需规范

1月24日下午，由人民网·人民健康主办的毛发健康产业发展闭门会在京举行。中国整形美容协会副秘书长曹德全做客本次闭门会。曹德全表示，毛发移植作为医疗美容细分领域之一，近几年发展迅速，但在市场繁荣的背后，医疗美容行业缺乏统一监管、非正规医美机构横行、从业人员不具备相关资质等问题凸显，面对这种现状，政府应加大监管力度，同时也离不开企业、社会和媒体共同的参与。

曹德全

据中国健康促进与教育协会此前公布的《中国脱发人群调查》中显示，我国有2亿脱发人群，男性约1.3亿,女性约0.7亿。毛发治疗的市场前景高达4000亿，预计市场平均增长率在22%以上。曹德全表示，毛发作为医疗美容行业的一个重要的分支，属于新兴产业，毛发移植行业大有前途。不论在医疗美容服务的供给端，还是医疗美容服务的接受端，毛发移植都具有很多特点，如工作流程、治疗流程较其他医疗美容服务相对比较简单、以中青年男性为主的消费人群较为单一等等，这些特点对行业发展是十分有利的。同时曹德全也指出，由于毛发移植具有风险小，可标准化复制的优势，也较容易受到资本市场的青睐。

在谈到规范市场的发展，行业协会团体应该做哪些工作时，曹德全在会上表示，首先需要大力推动它的标准化的建设，推动制定相应的团体标准；其次积极推动行政部门加强行业的监督和管理，严厉打击非法行医、无证行医等问题；最后希望联手权威性的社会媒体，联合专家开展毛发相关的健康咨询以及科普教育。

据悉，本场由人民网·人民健康主办的毛发健康产业发展闭门会以线上和线下相结合的形式进行，主要围绕脱发病证与科学诊治、行业乱象与规范发展、行业态势与未来发展三大主题进行讨论。来自中国整形美容协会、北京雍禾医疗及8家医院的专家、学者参会参加了此次会议。