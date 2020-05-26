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尤丽娜：深耕植发技术 推动行业健康发展

2020年05月26日09:46 来源：人民网-人民健康网

如今，网络上有越来越多的年轻人在调侃自己“脱发”“秃头”。这与我们印象中，脱发人群以中老年人为主的这一传统认知有很大出入。5 月 25 日，北京碧莲盛医疗董事长尤丽娜在接受人民健康的专访时，畅谈了近年来国内植发行业的新变化。

百亿市场快速崛起

事实上，脱发这件“小”事早在不知不觉中成了年轻人的隐痛。去年发布的《2019“防脱一族”消费洞察报告》显示，90 后 95 后已成为防脱消费的主力军， 线上防脱产品消费占比合计超过 40%。

据世界卫生组织的数据，在中国共有 2 亿人受到脱发问题的困扰，每 6 个中国人里就有 1 人脱发。尤丽娜介绍说，遗传因素、免疫异常、精神压力过大等因素都会导致脱发，“尤其是现在工作压力大，一些年轻人还喜欢熬夜、吃油腻食物，这些也是引起脱发的原因。”

尤丽娜分析道，随着生活水平的提高，人们对外貌的追求也越来越高。艾瑞咨询发布的《2018 年中国植发行业报告》也印证了这一点。报告显示，中国有植发需求的人群平均年龄为 34 岁，80 后人群中有 39％有植发需求，90 后中植发需求比例也高达 36％。

不断增长的需求也创造出了巨大的市场。数据显示,2018 年,我国植发行业市场规模约为 120.6 亿元,预计到 2020 年我国植发行业市场规模将突破 200 亿元。“颜值经济正在兴起，医美市场的需求也在快速增长，植发行业作为医美行业的分支机构，必将迎来巨大的市场空间。”尤丽娜说。

聚焦安全促发展

快速发展的市场背后，也存在着不少行业乱象。“从市场培育来看，植发虽然已被越来越多的人接受，但是人们对植发仍缺乏足够的了解。”尤丽娜谈到， 目前，患者对植发的技术、资质、服务等方面都存有疑虑，且整个毛发行业以中小企业为主，缺乏一批能够代表行业形象的明星企业。

此外，虽然植发机构数量不断增多，但专业医师的匹配却没有到位。“没有医师资格就意味着，市场上存在不少无证上岗的现象。”尤丽娜说，这也引发产品以次充好、收费乱定价、虚假宣传、隐患操作等一系列问题。

尤丽娜指出，要解决这种种乱象，就需要行业主管部门加强监管并出台相关细则，建立统一的标准规范。与此同时，从业者也要加强自律，规范自我，回归医疗本质。只有规范，才能使行业健康发展，才能更好地满足人民对美好生活的需求。

整场访谈中，尤丽娜多次谈到了“企业责任”。在尤丽娜看来，企业不仅仅是物质财富的生产者，更是精神财富的生产者和传播者，在追求经济效益的同时， 也要兼顾社会效益。“对医疗行业而言，无论在什么情况下，安全都是第一位的。只有安全，才能真正求美；只有安全，才能安心变美。只有我们医疗机构把好质量关、安全关，每个患者才会真正得到保障。”

以口碑迎接挑战

对以民营机构为主的整个毛发行业来说，这次新冠疫情带来了不小的冲击。尤丽娜谈到，这股冲击会在后疫情时代持续较长时间。“通过此次疫情，毛发行业必然会迎来一次洗牌，也会在互联网+医疗上有进一步发展。”

对于碧莲盛而言也是如此。“如何用好互联网问诊、如何提升技术、如何提高与同业间的差异化，这些都是我们所面临的问题。”尤丽娜表示，在这个大背景下，企业需要做的就是抓住机遇，深耕植发技术，通过提高服务水平来增强顾客的消费体验，用技术服务口碑来迎接挑战。

尤丽娜介绍说，疫情期间，碧莲盛积极响应国家的号召，推进复工复产。除必要的手术外，碧莲盛将诊断过程全部搬到了网络平台，以保证患者和医生的安全。

新冠疫情的冲击，进一步刺激了互联网医疗技术的成熟。尤丽娜强调，碧莲盛复工复产的措施之一就是利用互联网医疗技术，并在实际应用中进行调整和完善。“在线问诊消除了时间与距离的限制，即便疫情过去，也会是植发行业和医疗行业发展的趋势。”

对于未来，尤丽娜表示，会着眼于市场份额的进一步扩大。“我们要把分院下沉到二三线城市，继续钻研技术、研究产品，满足各类脱发人群的需要，真正的做到让患者安心变美、放心变美。”

(责编：许晓华、李轶群)


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