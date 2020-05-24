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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

曹德全：联合监管促行业健康发展 医美机构自我管理很重要

2020年05月24日20:19 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月24日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在24日举行的主题为“医疗美容规范化发展”的圆桌论坛上，中国整形美容协会专职副秘书长曹德全发言时表示，近年来部分医疗美容机构医疗质量和医疗安全均有所提升，医疗安全意识增强。

曹德全认为，目前医疗美容行业的联合监管，不仅涉及卫生行政部门，还涉公安、工商、药监、网信等部门，因此形成监管合力。

曹德全表示，此次8部委发布的《关于进一步加强医疗美容综合监管执法工作的通知》有一个重要亮点，那就是强调了医美机构的自我管理的主体责任。

“客观来讲，过去几年民营医疗美容机构并不重视医疗质量，尤其是患者安全。”曹德全说，近几年，部分医疗美容机构医疗质量和医疗安全均有所提升，企业保护医疗安全意识增强，医疗美容机构越来越重视质控中心、院感。

(责编：李轶群、许晓华)


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