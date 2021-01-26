妊娠撞上溃疡性结肠炎，高危孕妇一天拉十多次脓血便

对女人来说，怀孕本是件幸福美好的事，但如果妊娠时合并各种疾病，该如何抉择？最近，东南大学附属中大医院产科收治了一溃疡性结肠炎的高龄孕妇。“一天拉十多次脓血便，普通人都吃不消，何况孕晚期的高龄孕妇。”江苏省危急重症孕产妇救治指导中心主任、东南大学附属中大医院妇产科副主任于红主任医师说。在该院产科、消化内科、营养科等多学科专家联合救治下，孕妇林女士的病情逐渐控制住，最终如愿以偿，顺产了一健康的宝宝。

一天拉十多次脓血便

37岁的林女士在4年前，意外查出患有溃疡性结肠炎。因年龄的关系，林女士和爱人很想快点要个宝宝。虽担心溃疡结肠炎影响生宝宝，但最终还是咬咬牙，备孕了。

没过多久，林女士如愿怀上了，但让人担心的事情还是发生了。她怀上了宝宝后，因担心用药对宝宝有影响，一直不敢治疗，多是中药辅助治疗，导致没能控制住溃疡性结肠炎病情。

直到林女士怀孕31周时，病情越来越严重。“那十多天的时间里，我每天腹泻十多次，都是黏液脓血便，整个人都快虚脱了。又不敢吃任何东西，怕腹泻更厉害。”林女士回忆道。

据介绍，林女士被查出患有妊娠合并溃疡性结肠炎、重度贫血、低蛋白血症，当时入院时血色素仅6克，很快医院下了病重通知。“如果再不控制病情，将出现宫内胎儿缺氧，甚至导致胎死宫内、早产或出生低体重儿等。”于红主任医师介绍。

多学科联合救治闯过难关

于红主任立即请来消化科专家会诊。该院消化内科陈洪主任医师仔细询问病史后，考虑孕妇处于溃疡性结肠炎活动期，必须用药控制住病情进展。所幸经过一周多的对症治疗，林女士肠道炎症基本控制住。

第二步是营养支持。因受溃疡性结肠炎的百般折磨，林女士在孕期体重增长缓慢，到孕31周时，体重共增加了4斤。不仅孕妇的营养跟不上，胎儿宫内生长也受限，于红主任立即请来营养科会诊。“增加孕妇营养，尤其是增加富含铁和蛋白质的食物，并进行24小时膳食评估。”该院临床营养科夏朋滨营养师给出最适合林女士的膳食建议。

口服药物、营养支持、改善贫血的对症治疗及预防性感染治疗……经过一段时间调整后，林女士的病情终于好转，体重也有所增加，胎儿各项指标也达到了正常水平。

功夫不负有心人，林女士在39周2天见红，随后住进了中大医院产科病房，最终40周自然分娩了6.6斤的男婴。母胎平安，产后坚持母乳喂养，目前宝宝很健康。

妊娠撞上溃疡性结肠炎？莫慌！

于红主任医师介绍，炎症性肠病（IBD）主要有溃疡性结肠炎和克隆恩病，多在中青年发病，而女性患者这个年龄恰恰是育龄期。很多患者担心治疗药物对胎儿的不良影响，因此不敢怀孕。

确诊了炎症性肠病，是否可以要宝宝呢？专家指出，这类患者是可以像普通人群一样怀孕生子，但需在妊娠前咨询，提高患者妊娠期服药依从性，减少疾病复发。“对妊娠合并IBD的患者，需‘关口前移’，在备孕期、孕前就应控制住病情，在孕期、分娩期甚至产后，多学科参与，全程管理高龄合并症孕产妇。”于红主任医师说。（通讯员 崔玉艳 记者 杨彦）