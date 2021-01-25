三类特殊岗位有了防护指南

近日，国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制综合组出台《进口高风险非冷链集装箱和货物外包装表面预防性消毒与防护技术指南》，《指南》包括预防性消毒和工作人员个人防护两部分，从环境、物品、人员等环节的关键风险点入手，提出具体措施及技术要求。

在工作人员个人防护方面，《指南》专门针对装卸工人、运输司机、维修人员三类特殊岗位提出要求。装卸工人在搬运货物过程中要全程规范戴好口罩和手套，避免货物紧贴面部、手触摸口鼻，防止接触到可能被新冠病毒污染的货物等。运输司机在运输过程中不得擅自打开集装箱，不能随意打开货物包装直接接触内部物品。车辆进出时，司机和随从人员应当避免与门卫值班员、工作人员有不必要的接触。如有物品渗漏，应及时对包装加固，并对货物及环境进行清洁、消毒。维修人员在维修过程中要全程规范戴好口罩和手套，减少直接接触集装箱内壁或货物表面。当接触有渗漏集装箱或货物时，应当及时进行手卫生并向主管部门汇报。

在预防性消毒方面，《指南》提出，原则上对进口高风险非冷链集装箱和货物包装外表面只进行一次预防性消毒。当低温环境中常规消毒方法无法操作时，可采用降低冰点的方法，在低温下进行喷洒或擦拭消毒；或采用低温消毒设备进行消毒。（记者张磊）