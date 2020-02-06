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预防性消毒和终末消毒有何不同？疾控专家：终末消毒用于出现病例后

2020年02月06日18:13 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月6日电 （刘卿）6日，在国务院联防联控机制举办的新闻发布会上，天津市疾病预防控制中心传染病预防控制室张颖在回答记者提问时表示，预防性消毒和终末消毒并不相同，终末消毒是针对出现病例以后进行彻底杀灭病毒的消毒，预防性消毒是预防病毒感染或者是表面简单清洁，以清洁为主。因此，预防性消毒可以保障小区居民和单位员工健康。

在卫生防疫层面，小区或单位如何管理人员出入？张颖认为，首先，要对出入人员进行体温监测。社区卫生服务中心管理人员参与到监测工作中，对进入小区或单位的人群进行健康检查，如果发现高热症状人群，需将发热可疑症状病人及时转送到发热门诊进行诊断，同时，疾控中心需介入进行相关检测。其次，定期对小区进行预防性消毒。主要是辖区疾控中心或者社区卫生服务中心防疫人员来进行预防性消毒。

针对小区内生活垃圾的管理问题，张颖表示，疾病预防控制中心要求小区内定点安置垃圾筒，小区内部、单位内部的生活垃圾尽量做到分类管理，并对生活垃圾实行定点或者定期消毒管理，保证不会因垃圾污染或病媒微生物传染。

张颖提醒，从湖北省或其他疫情高发地返回居住地的人员，进行健康观察，并居家隔离。对小区内部可能出现的病例密切接触者，实施居家隔离管理。如发现不良症状，第一时间与小区管理人员联系，及时去发热门诊就诊，既保护自己，也保护别人。

(责编：刘卿、李栋)


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