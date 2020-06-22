食品从业人员个人防护指南：夏季低风险区做好这些防护！

近日，国家卫生健康委印发《低风险地区夏季重点场所重点单位重点人群新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南(修订版)》。与之前相比，修订版的防护指南类别由原来的50类增加到65类，新增食品从业人员的个人防护指南。夏季低风险地区食品从业人员应这样防护！

1.从业人员(含厨师)持健康证上岗。食品企业必须加强员工卫生培训，向员工提供符合要求的个人防护装备，如口罩、手套和洗手设施等。加强自律，少聚餐、少聚会。

2.人员主动自我监测。每日通过电话、微信等报告健康状况，若出现发热、咳嗽等症状，立即离岗并报告、就医。

3.从业人员保持良好卫生习惯。保持手卫生，正确使用一次性手套，每次换手套或摘下手套时必须洗手，避免戴着手套触摸眼鼻口。咳嗽或打喷嚏时要掩盖口鼻，避免与任何表现出呼吸系统疾病症状的人密切接触。经常清洁/消毒工作表面和接触点。

4.生产加工线的员工之间保持距离。可采用错开工位点，限制同班次人数等措施，避免面对面工作。合理安排食品生产线的流程，避免交叉污染。食品加工场所要注意通风换气，保持空气流通与新鲜。

5.食品运送人员(含司机)避免直接接触食品。建议使用一次性容器和包装。保持所有运输容器的清洁并经常消毒，避免食物受污染，并与其他可能导致污染的货物分开。

6.食品售卖人员做好个人防护和工作环境卫生。经常洗手，正确佩戴口罩。鼓励非接触式支付。对经常接触的物品等要及时清洁消毒，包括勺、钳、容器购物车、门把手等。散装直接入口食品避免直接暴露。（来源：国家卫生健康委）