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北大人民医院骨髓移植突破万例

2021年01月25日08:02 来源：人民网－人民日报

　　本报北京1月24日电  （记者王君平）记者日前从国家血液系统疾病临床医学研究中心获悉：北大人民医院骨髓移植突破万例，设在该院的北京大学血液病研究所成为亚洲唯一手术过万的骨髓移植中心。

　　作为一种恶性血液疾病，白血病位居儿童恶性疾病死亡率的第一位、成人恶性疾病死亡率的第六位。研究表明，最有效方法就是进行造血干细胞移植（俗称骨髓移植）。北京大学血液病研究所不断突破“禁区”，成熟的骨髓移植技术为更多患者带来生的希望。2004年以来，北京大学血液病研究所所长黄晓军教授传承并带领团队创建首个非体外去T单倍型相合造血干细胞移植体系——被国际同行认可的“北京方案”。该方案成功解决了供者来源匮乏这一世界性医学难题，骨髓移植的供者范围从直系血亲扩大到叔表亲属。

　　国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红表示，北京大学血液病研究所通过自主创新为全球解决了造血干细胞移植的“供者来源”问题，挽救了无数患者和家庭。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月25日 13 版）

(责编：许晓华、李轶群)


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