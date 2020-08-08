查个血常规就能发现白血病

许多肿瘤在早期并没有异常表现，即使是肿瘤标志物检查也难以发现。但是，有经验的血液科医生，可以从最简单的血常规中发现血液系统肿瘤的蛛丝马迹。

1.急性白血病。白细胞是血液重要的组成部分，作为人体免疫系统的重要组成，帮助身体抵抗外来细菌、病毒和其他微生物的入侵。白细胞由骨髓中的造血干细胞分化成熟，除了在血液中，白细胞还存在于淋巴系统、肝脾以及其他组织。急性白血病是指异常增生的白细胞在骨髓中大量恶性增殖和堆积，同时抑制正常造血功能。这时在外周血中，可以检测到异常的白细胞，血常规化验单中也会标注有“幼稚细胞”（也称为异常细胞、原始细胞）。典型急性白血病的血常规会出现“一高二低”：白细胞异常升高，同时出现贫血和血小板减少，患者会有头晕、脸色唇色苍白、活动后胸闷气急以及鼻出血、牙龈出血或者皮肤轻微碰撞后出血等症状。

需要注意的是，白血病并不一定都有白细胞增多，白细胞正常且没有贫血和血小板减少的情况也是有的。但血常规中，一旦出现异常细胞/原始细胞/幼稚细胞，则要高度怀疑急性白血病，需要立即就诊进一步检查。

2.无症状的慢性白血病。慢性白血病在早期常常没有明显症状，或者仅仅只有乏力、腹胀等轻微不适，最常见的类型是慢性粒细胞白血病和慢性淋巴细胞白血病，都可以在普通血常规检查中发现异常。慢性粒细胞白血病的血常规中，可以看到各个阶段不成熟的粒细胞（中幼粒、晚幼粒、杆状粒），还有少量幼稚细胞；慢性淋巴细胞白血病则是淋巴细胞总数和比例明显升高。这两种病都可以伴有白细胞的升高、贫血及血小板数量改变。

3.骨髓增殖性肿瘤。这是一种生长非常缓慢的造血系统恶性肿瘤，大部分患者病程迁延，多在体检中无意发现，或是出现了并发症时才引起重视，主要包括：

真性红细胞增多症：血常规表现为红细胞和血红蛋白的异常增多。患者皮肤和口唇黏膜显现出红紫色，尤以面颊、唇、舌和手掌为甚，常常伴有肝脏和脾脏的肿大；因血容量增多，血液特别黏稠；可出现头晕耳鸣、视力模糊、四肢麻木。

原发性血小板增多症：主要表现为血小板计数大于正常，常见的并发症是栓塞或是出血，常常累及重要器官如大脑或心脏。所以，有相当一部分患者是因为心脑血管的意外而就诊发现。其血常规典型表现是：白细胞正常，血红蛋白正常，但是血小板计数明显升高。如果怀疑是这种类型的肿瘤，下一步需要骨髓检查以及特殊的基因检测，如果存在特定的基因突变，则可以增加诊断的可信度。

总而言之，提醒大家不要忽视体检，即使是最普通的血常规也可能发现癌。当然，临床最终确诊仅靠血常规是不够的，需要进一步的检查。▲