冠心病是一种严重威胁健康的心血管病，被称为“世界级冠状动脉灾难”。在发达国家，冠心病死亡人数约占全部死亡人数的1/3；我国发病率也一直居高不下，且患病年龄趋于年轻化。门诊中，初诊患者由于对该病不甚了解，非常焦虑，常会问各种各样的问题。以下一些常见问题是患者问得最多的，在此我们做一个集中解答。

问题1：冠心病究竟是哪生病了？血管遍布全身各个器官，一刻不停地为人体运输“养料”。其中，给心脏供应血液的动脉叫冠状动脉。如果由于某些原因，令冠状动脉血管发生动脉粥样硬化，就会引起血管管腔狭窄或阻塞，造成心肌缺血、缺氧或坏死，从而导致心脏病，这就叫冠状动脉粥样硬化性心脏病，简称冠心病，也叫缺血性心脏病。

问题2：冠状动脉硬化从多大年龄开始？动脉粥样硬化是一种全身性血管病，它就像血管中潜伏的杀手，冠心病、心梗都与它有关。而且，它的发生发展很缓慢、隐匿，可长期无任何症状，因此在早期，常不会引起人们注意。研究发现，一般在20岁左右即开始有脑动脉弹性减退的趋势，40岁以后逐渐明显，50岁以后会出现早期症状。为了保持正常生理功能，避免早期发生动脉粥样硬化，最好从儿童时期起就开始预防。

问题3：冠状动脉有狭窄就是冠心病吗？不一定。诊断冠心病，不能仅根据狭窄的严重程度，最重要的是看有没有心肌缺血或坏死。有些人虽然有冠状动脉堵塞，但一点症状也没有，心电图也没有心肌缺血表现，诊断检查也正常，这种情况即使血管有斑块或狭窄，也不会诊断为冠心病。

问题4：冠心病有哪几类？西医将冠心病分为冠状动脉粥样硬化、心绞痛、心梗、心衰和缺血性心肌病。由于冠心病患者发病时常有胃痛症状，所以中医又称冠心病为胸痹心痛。

问题5：心绞痛、心梗与冠心病啥关系？严格来说，心绞痛和心梗不能称为病。心绞痛是冠心病加重的重要症状，心梗则是冠心病的最严重后果。换句话说，心绞痛、心梗是冠心病发展的不同阶段或不同程度的表现。

问题6：不抽烟不喝酒，为什么会得冠心病?这可能与性别、年龄、遗传等因素有关。比如，女性绝经前在雌激素的保护作用下，很少会患严重冠心病，但一过了绝经这个分水岭，就要提高警惕了。另外，长期高负荷工作以及易激动生气、高脂高盐高糖饮食，也是冠心病的危险因素。

问题7：得了冠心病要服用哪些药？冠心病患者应遵医嘱接受药物治疗，控制缺血症状，降低心梗和死亡风险。比如，服用一种或两种抗血小板药物、β受体阻滞剂、他汀类药物和血管紧张素转换酶抑制剂或血管紧张素受体拮抗剂。

问题8：得了冠心病，多长时间复查一次？初次用药的患者，建议1~2个月后到医院复查一次。一方面医生会看看血脂是否达标，评估用药疗效，另一方面也要看看用药后的安全性。状态比较平稳的患者，建议3~6个月复查一次，医生会观察病变进展。刚做完搭桥手术的患者，出院后2~4周就要复查一下。

问题9：不吃药能缓解冠心病吗？得了冠心病一定要坚持用药治疗，但预防冠心病，改善生活方式是最重要的。已患病的人也要养成良好生活习惯，戒烟限酒，规律锻炼；保持血压稳定，理想血压是120/80毫米汞柱；维持血脂正常，低脂饮食；维持血糖正常，防治糖尿病；心态平和，不要给自己太大压力；注意保暖，避免忽冷忽热。

问题10：手术能根治吗？目前，治疗冠心病的手术有经皮冠状动脉球囊扩张术、经皮冠状动脉支架置入术和冠脉搭桥手术等。手术治疗只能做到控制和缓解病情，最重要的还是坚持健康的生活方式和药物治疗，以免疾病复发。

（中国中医科学院西苑医院心血管科主任医师 衷敬柏）