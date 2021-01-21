以“谨慎之心”完善防控细节

打好疫情防控歼灭战，既要坚定必胜信心，又必须时刻保持“谨慎之心”。只有严之又严、细之又细地落实好各项防控措施，才能真正织密织牢疫情防控这张大网。

醒目的“一米线”、无接触的证件扫描、蓝色的帐篷——从手工录入到手机扫描身份证，从露天排长队到提前组织、严控密度、按楼号下楼，石家庄第三轮全员核酸检测正在进行之中，其着眼于安全和效率的流程设计，得到一致肯定。周密细致的安排，既提升了检测速度，又切实保障了检测过程中的安全，让群众安心、暖心、放心。这种“细节的力量”，让人对打赢疫情防控歼灭战充满信心。

“针尖大的窟窿斗大的风”，在疫情防控中，细节问题绝对不是小问题。看似“不起眼”的小细节，如果一旦被疏忽轻视，就有可能给狡猾的病毒以可乘之机，让千万人多日的艰苦努力毁于一旦、付之东流。突出工作重点、盯准薄弱环节，把问题想得复杂一些、把措施定得再精准一点、把工作做得再仔细一些，不放过任何风险隐患，才能让各项防控措施跑在病毒传播的前头。在具体工作中，要搞清楚每个环节的攸关之处，哪个环节是风险点、薄弱处，用什么办法快速解决？类似问题是否有一定的普遍性？同时，要从一些警示性的事例中汲取教训，举一反三、查漏补缺。只有在细节的问题上拧紧发条，才能提高防控工作的有效性，堵死病毒传播的渠道。

比如，隔离点的“三区两通道”设置是否标准规范，关系隔离人员与医护人员和工作人员会否发生交叉感染；医疗废弃物处置和粪便污水消毒是否彻底到位，关系到病毒传播是否有机可乘。在这些细节问题上，不能有一丝一毫的将就和含糊，必须严格按照规范要求，丁是丁卯是卯地落实到位。同时，对容易疏漏的细节问题，要有针对性地加强监督检查，及时查漏补缺，确保不留任何死角、不出现任何偏差。

精心设计核酸检测各个环节，保证当日采集、当日检测、当日出结果，就能争取到主动权，尽快把疫情控制在最小范围；确保核酸检测与流调的有机衔接，就能对密切接触者和次密切接触者进行更为及时到位的排查；规范流调流程、提升流调质量、科学追踪溯源，就能又快又准地锁定目标、排除风险……疫情防控是一项复杂的系统工程，其中的每一环节、每一方面都是相互关联的。在每一个细节、每一个环节上务求严谨，才能推动疫情防控的链条严丝合缝地高效运转。

防控“小细节”，战疫大力量。“不漏一人”的网格化管理、日常生活物资保障“最后一公里”的顺畅抵达、确诊病例行动轨迹信息及时完整的公布……疫情防控歼灭战打响以来，这种“细节的力量”显而易见。1月16日到19日，河北新增确诊病例实现“四连降”，这与我们前期严格、周密的防控措施紧密相关。实现更多持续的“连降”乃至“零增长”，需要继续保持防控的力度，也需要不断提高防控的“精密度”。

明者防祸于未萌，智者图患于将来。抓好每一个细节，不放过任何一个问题、保证每一个环节的严密，我们就能防到位、打得赢。