“愿检尽检”核酸检测二十四小时内报告结果

新华社北京7月2日电 （记者王秉阳）国务院联防联控机制综合组7月2日公开发布的《关于进一步加快提高医疗机构新冠病毒核酸检测能力的通知》提到，要提高核酸检测的规范性和时效性，对于“愿检尽检”人群的核酸检测，一般在24小时内报告结果。

通知提出，对于发热门诊患者的核酸检测，要在6小时内报告结果，争取缩短至4小时报告；对于普通门急诊、住院患者及陪护人员等人群的核酸检测，原则上要在12小时内报告结果；对于“愿检尽检”人群的核酸检测，一般在24小时内报告结果。各地要统一新冠病毒核酸检测结果报告单格式，检测机构要通过自助打印、网络查询、快递邮寄等多种方式，为受检者出具检测报告。

通知提出，持续开展核酸检测培训。各地要大力开展新冠病毒核酸检测培训，按照《新型冠状病毒肺炎实验室检测技术指南》《新冠病毒核酸检测技术人员培训方案》等文件要求，加强标本采集、保存和运输、标本接收整理、核酸提取、试剂使用、荧光定量等检测方法、结果报告、生物安全等全流程培训。通过培训，确保各环节操作规范，进一步提高检测技术水平。

通知提出，推动医疗机构互认检测结果。各地要结合本地疫情防控需要，制订区域内核酸检测结果互认的规定，明确互认的条件、有效期、医疗机构范围等，最大程度减少重复检测。

此外，为应对可能新出现的新冠肺炎疫情，通知还要求各地做好核酸检测应对准备。包括掌握本地区核酸检测资源和能力现状，做好核酸检测能力储备并制订应急预案，确保一旦出现疫情，能够迅速调集资源，短时间内迅速提高检测能力。

《 人民日报 》（ 2020年07月03日 02 版）