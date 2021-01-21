熬夜后眼睛红又痛，可能是葡萄膜炎找上门

熬夜刷手机，不仅会长痘，还很有可能伤眼！近日李先生连着两天熬夜刷手机，早上起来眼睛又红又痛，在广东省妇幼保健院眼科就诊后，被确诊为葡萄膜炎。

眼发红未必是红眼病

什么是葡萄膜呢？广东省妇幼保健院眼科医师冯庆阳解释，眼球是由眼球壁和内容物组成的，而眼球壁又分为外层、中层和内层三部分，其中中层因富含血管和黑色素，看起来像葡萄一样，因此又被称为葡萄膜。葡萄膜炎，顾名思义，就是累及葡萄膜的炎症，这类炎症多发于青壮年，而且经常反复发作，是一类治疗起来比较棘手的可致盲性眼病。

“急性发作的葡萄膜炎会出现眼红、眼痛、畏光、流泪、视物模糊、视力下降的症状，严重者还会出现视野中央暗点、眼前黑影遮挡甚至失明等。和红眼病（急性结膜炎）不同，葡萄膜炎不会有分泌物增多的情况，而且葡萄膜炎的眼红表现为睫状充血，也就是充血集中在角膜周围，一般呈暗红色，而结膜炎的眼红则是广泛的充血，一般呈鲜红色。”冯庆阳说。

熬夜导致免疫力下降是葡萄膜炎的诱因

冯庆阳介绍，葡萄膜炎的病因主要有四个方面，包括感染、自身免疫降低、创伤、遗传等，其中最常见的病因就是自身免疫降低。当人体经常熬夜、过度劳累、休息不足、精神紧张、身心压力巨大时，机体免疫力容易下降，这时葡萄膜炎可能就会找上门。而患有自身免疫性疾病，如强直性脊柱炎、类风湿性关节炎等的患者，则更加容易出现葡萄膜炎。

如果突然出现类似葡萄膜炎的症状，一定要及时前往医院眼科就诊，进行全面的检查，明确诊断，若确诊葡萄膜炎，医生会根据患者的病情制定合理的治疗方案。

一旦开始治疗，一定要持之以恒并且及时复查，切不可贸然自行停药，因为葡萄膜炎的治疗中往往包含激素，规律服用激素并在医生的指导下逐步减量可以帮助葡萄膜炎尽快痊愈，若贸然自行停药，可能会出现“反跳”现象，导致病情反复甚至比用药前还严重，延误治疗。

葡萄膜炎容易反复发作，而且严重者可能致盲，因此曾经发病的患者再次出现类似症状时一定要引起重视，及时前往医院就诊，切不可自行在药店买药治疗，以免错过治疗的最佳时机。

最后专家提醒，在日常生活中要注意规律作息，睡眠充足，避免熬夜及过度劳累，学习或工作压力大时学会自我调节，保持乐观，不抽烟、不喝酒，加强体育锻炼，如果自身患有免疫性疾病者则应积极治疗原发病，并定期复查。（记者 张华 通讯员 林惠芳）