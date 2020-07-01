眼红眼痛眼怕光？不要掉以轻心！

“葡萄膜炎”，听起来很陌生，却是一种常见的眼科疾病。它可以引起一些严重的并发症和后遗症，是主要的致盲原因之一。而我们在关注自己身体健康的同时，常常会忽略眼部的健康。所以，了解这个“陌生又熟悉”的眼科疾病，是很有必要的。

葡萄膜炎是什么？葡萄膜炎是发生在葡萄膜组织的炎症，如今葡萄膜炎也泛指发生于葡萄膜、视网膜血管和玻璃体的炎症。如果发生炎症，便有可能影响视力，甚至会导致失明。

患葡萄膜炎以后，病人常常会出现眼睛红、痛、怕光等症状。如果炎症累积到眼后段，则会出现视力下降，看物体时有黑影飘动以及事物变形等现象。当然，也有无症状患者。

另外，因儿童表达能力的欠缺，如果患上葡萄膜炎通常会发现得比较晚。所以，无论儿童还是成人，都应时刻关注自己的眼部健康，若有不良情况，应及时告知家人并就医，以免耽误治疗。

葡萄膜炎的病因很多样，多数都是非感染性的。非感染性葡萄膜炎中，有一部分是病因不明晰的原发性的，自身免疫力、外伤、手术都可能导致病发。另有少部分葡萄膜炎是感染性的，涉及各种感染病毒，如细菌、真菌、结核、寄生虫等。

既然病因如此复杂，患者就医时，是否一定要先弄清楚病因呢？答案是不一定的。因为葡萄膜炎寻找病因相对比较困难，国内外约50%的患者找不到病因。且经医生明确诊断后，也不需要在全身查找病因。

如果不幸患上葡萄膜炎，应该怎么治疗呢？葡萄膜炎本身分为眼前段和眼后段。非感染性的眼前段葡萄膜炎，一般来讲使用眼药水就够了。而中间葡萄膜炎、眼后段葡萄膜炎、全葡萄膜炎就需要终身治疗。

除此之外，还有一些葡萄膜炎患者需要注意的事项，在此特别提醒：

一、无论是非感染性的，还是感染性的葡萄膜炎，一旦经医生诊断和用药以后，为了检查药物效果和药物是否有副作用，病人要按照医嘱来定期复查。

二、不便多次前往医院复查的患者，则需要谨遵医嘱、就近复查。如眼表用药的患者，可以每隔两周在附近医院检测眼压；全身用药的患者，每月查一次肝肾功能和血常规。

三、特别强调的是，如果用药有效，患者不可擅自停药；如果忘记用药，也不可加量补药。葡萄膜炎不等于恶性肿瘤，在规律治疗、定期复查、病人积极的配合之下，是有希望保住光明的。

最后，送上医生们给葡萄膜炎患者的32字方针：

葡萄膜炎，难治顽疾

积极治疗，定期复查

医患配合，共商方略

守护光明，您吾重任