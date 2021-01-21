年轻人压力大，小心血压飙升

劳累和精神压力是高血压常见的病因。广东省第二中医院心血管科教授王清海说，从近十几年临床观察接诊患者发现，现代高血压患者的最大病因不再来自饮食，而是激烈的社会竞争中不断增长的压力和劳累。

“重压”下血压飙升

王清海说，曾经接诊过一位公司副总，年仅32岁就患上了高血压，行业竞争和工作压力让他常常处于重压之下，紧张、失眠、急躁、大便干等症状接踵而来。到医院一做检查，发现血压已经飙升到180/100mmHg。后来多次测量血压，明确诊断为高血压。这位患者当时难以置信，“我才32岁，怎么就患上了老年病呢？”

王清海指出，这位患者年纪轻轻就患上高血压，与之工作和生活压力太大有关。“如果真想把血压降下来，就赶紧请假休息一段时间。”

这位患者照办了，休假半个月，带着全家外出旅游，谢绝了所有的工作联系，等休假回来去医院复诊，结果血压已经恢复正常，而且焦虑、失眠的症状也迎刃而解。

现在有很多中青年加入了高血压的“大军”，其中不乏知识分子、白领、公务员、记者等人群。可见生活压力、脑力劳动对高血压患病有重大影响。

放慢节奏，卸除压力

生活节奏快，工作压力大，就如一部机器长期处于高速运转的状态，时间久了，必定会有损害。人如果也这样整日神经紧绷，肯定不利于身体健康，更是导致血压飙升的一个重要因素，所以“慢活”或许是现代人保持身体健康的明智选择。放慢节奏，不要过于苛求自己，合理安排休假时间及运动时间，让自己紧绷的神经松弛一下，让不断消耗的精、气、神得到及时补充，这样才更能精力充沛地投入工作。

王清海建议，在日常生活中，建议尝试几点，可帮助人摆脱压力困扰，获取片刻轻松。

适当关掉手机：现在的人“机不离身”，忙碌得令人神经紧张，如果能够适当关机，就可以把工作和休息时间区分开来。

休假充电：每个星期放一天假用于充电，培养兴趣爱好，好好放松，能令人工作起来精力充沛。

踱步：上下班时间，如果条件可以，不妨以步行代替交通工具，可以戒掉性急的毛病，也能为自己制造片刻宁静，有益健康。

小憩：每天午后最好能休息一会，在中午工作的间隙可以闭目养神，舒缓心灵。

慢食：吃饭不必赶时间，狼吞虎咽，如果能够学会细嚼慢咽，享受美食，也是可以让人精神放松的一种重要方式。（记者 张华 通讯员 李朝）