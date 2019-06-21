“痛风”绊倒90后，年轻人该警醒了
疾病再一次向青年敲响警钟。日前发布的《广东省人工智能大健康管理蓝皮书》显示，“痛风”正在让20-30岁的年轻人感受到“疼痛”。这可不是危言耸听，也不是医学专家的健康说教，而是对50万份健康人群的体检报告分析后得出的结论。数据显示，在粤20—30岁人群中，高尿酸血症检出率已从2010年的18.7%快速增长到2018年的35.4%，且近5年一直保持在高位水平。
在常人看来，痛风似乎多是老年人患的疾病，现如今怎么年轻人也得这病呢？其实，何止是痛风，诸如中风、脑梗、高血压、骨质疏松等被认为是老年人专属之疾病，而今也纷纷喜欢上了年轻人。
先前有报道说，慢性病、老年病日渐年轻化，在我国已成为一种趋势。不少年轻人，看脸蛋还是娃娃，但身体已经开始衰老。有健康白皮书的调查数据也显示，90后的体质还不如70后。
数据是苍白的，而现实更有说服力。在日常生活中，年轻人猝死的案例不时见诸于媒体。二三十岁，风华正茂，突然起身间一头栽倒，就此结束年轻的生命；或者，某位平时看着身体不错的青年，健康阳光，却不知怎地，竟然中风脑梗，自此成为植物人，生不如死。
这样的悲剧见得多了，很多人不解，为何现今年轻人的身体如此之差，这究竟是为什么？诚然，现代生活的快节奏，以及工作压力大是原因之一。有的人长期加班，生物钟颠倒，为疾患埋下诱因。但诸多调查显示，导致慢性病、老年病年轻化的根本原因，还在于不健康的生活方式：暴饮暴食，毫无节制；沉湎于电脑手机，长期熬夜、睡眠不足等等。而且，许多年轻人不爱运动、缺乏锻炼。到清晨的公园里看看，做操健身的几乎都是老年人。
有人说得好，世界上最贵的床就是病床。一些青年自恃青春年少，身体好，有透支健康的本钱。殊不知，在病魔面前，生命其实非常脆弱，一场大病，或就让你永远失去“翻本”的本钱。疾病缠身，久卧病榻的人就会懂得，健康是何等珍贵。
青春年华，本该与健康为伴。但时下许多青年的“亚健康”状态确实令人担忧。这不仅应引起社会及有关部门的重视，更应成为青年自觉关注的问题。对年轻人来说，健康不只是拥有良好的肌体，它更是一种责任。青年是社会的栋梁，亦是一个家庭的“天”，一旦被疾病击倒，一切皆可能化之为零。珍惜你的健康吧，年轻人！（作者：阅 尽）
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