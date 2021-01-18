中国医科大学附属第四医院：打造一支专业、精准的造口伤口失禁护理团队

中国医科大学附属第四医院造口伤口失禁专科护理团队工作起步于2009年，致力于造口伤口失禁的诊治、护理、教育、保健工作。2009年，医院选派护士赴上海国际造口伤口治疗师学校进修，并取得国际造口治疗师资格，同年便在院内开展大量的造口伤口失禁的临床护理管理工作，对全院护理人员进行皮肤护理的培训，建立皮肤护理管理小组。出版《皮肤护理指南》一书（在院内发行），更好地指导临床护理工作。人人熟练掌握压疮的分期，护理。完善皮肤管理，上报流程，皮肤管理制度。建立皮肤及造口的管理信息平台系统，如今已经系统化规范化。

2010年，医大四院成立辽宁省独立开诊的造口伤口护理失禁门诊。造口门诊隶属于护理部及门诊部。目前由2名国际造口伤口治疗师、1名中华护理学会造口伤口失禁专科护士及134名院内造口伤口专科护士组成。多年来医大四院造口伤口失禁护理门诊的诊疗范畴从简单浅表压疮换药，到如今各种疑难造口伤口问题的临床处理；从单纯的接诊门诊患者，到如今的门诊病房患者一体化；从各个科室医生护士们的接受认可到患者的交口称赞。目前的诊疗范畴逐渐扩展到慢性伤口（压力性损伤，糖尿病足、下肢动静脉性溃疡，术区切口延期愈合，痈，肠漏，引流管口感染等）；造口常规护理，造口及造口周围皮肤并发症护理；失禁的诊断治疗及健康教育。2015年护理部组建糖尿病足病工作室，其主要工作内容为：1、联合内分泌代谢内科、普外科、骨外科、介入科等多科室医生MDT管理模式治疗0-4级糖尿病足病患者，造口门诊负责各级糖尿病足患者的临床换药工作。2、建立糖尿病足病患者个人档案库，记录糖尿病患者足部变化。3、针对筛查出糖尿病足的高危足（胼胝、鸡眼、甲沟炎、灰指甲、足癣、足部皲裂等）进行系统的专科治疗。通过对糖尿病患者足部的筛查，诊疗，预防及保健使糖尿病足病的发病率降低，截肢率降低，提高糖尿病足病的认知率及预防糖尿病足病的重要性。

为了更好地为广大的患者及人民群众服务，造口门诊进行了一系列延伸护理服务：1、建立了医大四院造口人之家微信咨询平台；医大四院PICC微信咨询平台；压疮及糖尿病足微信咨询平台。并私信解答来自于患者、患者家属、院内及院外医疗同仁的造口伤口问题，形成一个无形的服务网络，获得广大群众的欢迎。2、造口门诊护理团队走进社区、农村、老人院进行实地延伸护理工作。她们深入浅出地讲解糖尿病足病预防，足部的自我观察、自我检查以及出现问题如何处理。让广大群众了解糖尿病足病的致残率，了解糖尿病足病的预防大于治疗。授课结束后为广大的社区群众进行足部的检查，筛查足部疾病，发放糖尿病足病预防手册。造口门诊还深入农村及养老院，走进行动不便的农户家里，为群众寻医问药，提高群众的防病治病意识。为卧床老人检查皮肤情况，讲解预防压疮的新理念，提供帮助，宣传压疮预防的重要性。3、造口门诊协同相关科室护理团队开办造口人联谊会及糖尿病足病护理知识大讲堂，讲解造口及糖尿病足护理知识，，还为患者答疑解惑，检查造口及造口周围皮肤护理情况。为造口人搭建联络和交流的平台，使造口人及家属得到心理上的慰藉与帮助。使造口人可以更好的回归生活，享受生活，提高生活质量。

在院领导的支持和鼓励下，护理部于2010年以来连续举办十届“现代伤口与造口临床护理”培训班，共计680名学员顺利结业。这些学员来自于辽宁省内49家医院﹝其中包含沈阳市医大一院医大二院等24家医院﹞，辽宁省外4家医院。多元化的教学方式，帮助学员在造口伤口护理方面拓展思路，掌握技能。以培训班为基础，2013年以来，连续成功举办七届“辽宁省伤口、造口、失禁典型案例高峰论坛”，累计3500余人次护理人员参会学习交流。历届的培训班是造口伤口学习的基础，而高峰论坛会则是培训班的升华。造口伤口培训班的学员们不但互相交流学习经验，共同进步，促进了辽宁省造口伤口护理事业的发展。

2016年，辽宁省国际造口伤口治疗师学校在沈阳落成，经过层层筛选及考核，医大四院最终成为造口伤口治疗师学校临床实习基地，医院造口治疗师马芳被聘为该学校的授课教师及临床带教教师。为了使结业后的学员们还能互相交流，共同探讨，共同进步，马芳组建了辽宁省造口伤口治疗师微信群及医大四院造口伤口学员群微信平台，使广大的临床专科护理人员有了一个互相交流学习的空间，使得我省的造口伤口失禁专科护理工作得到了更有效地链接沟通。

2020年新冠疫情爆发以来，护理部选派18名造口伤口失禁专科护士参加武汉新冠肺炎疫情救治和护理工作，在中央电视台等媒体上多次报道。

2020年11月，医大四院造口伤口失禁护理团队开展了辽宁省高校学科带头人对接服务县域和辽西北地区项目——第十届现代伤口与造口临床护理培训班，在朝阳地区与医疗团队义诊高血压、糖尿病、造口、伤口患者近40余人次，为辽西北地区培养了138名护理人员，利用摄录系统投屏演示造口定位、更换造口袋、伤口基本换药技术、淋巴水肿治疗技术、甲癣磨削、嵌甲治疗、胼胝病变修复等专科护理技术操作。在媒体上多次报道。

造口伤口失禁护理门诊开诊以来，门诊量为5000人次，年均院内会诊量1200人次。年均创面护理干预9000余次。

医大四院造口伤口失禁护理团队秉承着为患者提供更加专业、精准的护理服务的坚定信念，呵护生命的尊严。（中国医科大学附属第四医院供稿 案例号：263104714）