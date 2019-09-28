今年2月，浙江宁波大学医学院附属医院成为全国首家推行“互联网+护理服务”的实体医院，据《宁波日报》报道，该院日前再次推出“网上护理门诊”，并于9月26日开出首单“网上护理门诊”服务。

今年年初，国家卫健委发布《“互联网+护理服务”试点工作方案》（简称《试点工作方案》），确定在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东等6省市开始试点。自试点工作实施以来，各试点地区医疗机构纷纷推出“网约护士”等新举措，受到了公众的普遍欢迎。在此背景下，宁波大学医学院附属医院的“网上护理门诊”应运而生。

9月26日，36岁的宁波市民张女士通过手机APP“掌上云医院”，点击“网络问诊”，找到“护理门诊”，“下单”预约了宁波大学医学院附属医院分娩中心护士长仇春波主任护师，简单地描述了自己的病情并希望知道如何护理后，张女士很快就收到答复，她对答复的结果感到十分满意。

现实中，许多患者常有如下苦恼：上医院看过病后，还需在家自我护理一段时间。在此过程中，遇到一些问题想要咨询，苦于难以找到人。因为返回看病的医院专程找护士咨询不现实，有的人自我护理甚至“跟着感觉走”。特别是一些行动不便、距离医院路途较远的患者，尤其需要通过“网上护理门诊”来析疑解惑。

正如宁波市民张女士表示的：“不用跑路，还能随时预约找到专科护士咨询，心里感觉很踏实。”开设“网上护理门诊”，扩大服务供给，提高服务效率，精准对接群众的健康需求，实现患者在网上与专业护士面对面交流咨询，对高龄或失能患者等行动不便的人群而言更是福音。因此，宁波大学医学院附属医院锐意创新，在全国率先开设“网上护理门诊”，值得点赞期待。

据统计，到2018年年底，全国注册护士总数已超过400万，一些地方的护士收入水平有待提高。在已离职护士中，48.8%的离职原因是收入低。开设“网上护理门诊”，专业护士利用业余时间有偿接受咨询：正高级网上护理门诊费用是50元，副高级是40元，急诊统一为50元。护士们在发挥专业能力的同时，既增加了收入，也体现了护理工作的价值。目前，宁波的“网上护理门诊”平台已有宁大附院近20名护士入驻。

尽管“网上护理门诊”前景光明，然而，“三分建，七分管”，如何确保质量安全、赢得患者认可仍然是一个必须积极破解的重要课题。

据介绍，宁波的“网上护理门诊”平台入驻护士的门槛要求不低，须具备副高以上职称或拥有专科护士证书。接下来需要积极创新服务举措，提高服务水平。如要求网上接受咨询的护士至少免费回访一次。同时，制定管理制度，细化服务标准，规范服务行为。如明确护士与患者各自的权利、义务、责任。加强监管考核，建立患者满意度评价制度，对护士实行奖优罚劣；建立投诉处置机制，公平公正处理相关纠纷，保障护士和患者的合法权益，等等。通过严格管理、规范运作确保“网上护理门诊”始终运行在健康轨道上，同“共享医生”“网约护士”一道，构建更加完整的“互联网+医护” 服务供给体系，给人们的健康带来优质、周到、贴心的服务，进一步增强群众的获得感、幸福感。