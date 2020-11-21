肿瘤诊疗规范推广应用专家委员会在京成立

11月20日，中华医学会肿瘤学分会“肿瘤诊疗规范推广应用专家委员会发布会暨《国家卫健委中国结直肠癌诊疗规范2020版》全国巡讲”启动仪式在京举行。

中华医学会副秘书长姜永茂，中华医学会中华医学会肿瘤学分会候任主任委员林桐榆，中华医学会肿瘤学分会副主任委员顾晋，中国结直肠癌2020诊疗规范专家组组长汪建平，中国县域医院院长联盟医院发展专家委员会主任委员周生来，中国结直肠癌2020诊疗规范巡讲专家组组长、北京大学肿瘤医院胃肠肿瘤中心主任医师彭亦凡，北京市密云区医院院长王平，理事单位安想智慧医疗联席CEO尹川等专家教授出席发布会。此外，中华医学会肿瘤学分会主任委员徐惠绵也通过视频形式向发布会致辞。

据相关负责人介绍，专家委员会成立后，将通过建立各专业学组，制定相关学科的专业培训和能力提升计划；开展《中国结直肠癌诊疗规范2020版》的推广巡讲；大力宣传癌症防治知识，感召社会各界积极参与专委会活动；甄选基层医院进行结直肠肿瘤学科建设和能力提升帮扶工作等形式，打通肿瘤诊疗规范化落地最后一公里，打造整体提高中国肿瘤诊疗水平的样板。

此前，在国家卫健委指导，顾晋院长发起下，中国农工民主党中央医卫委会同中国抗癌协会大肠癌专委会、安想智慧医疗通力合作，将“癌症诊疗规范”在医疗机构通过信息化手段落地，并在北京大学首钢医院试点后成功在甘肃、贵州等地区进行了规模化覆盖，该平台在规范化检查、规范化治疗、规范化病历及诊疗方案推荐上，为医生提供帮助，从而有效提升患者五年生存率。有效规范我国广大区域基层医院的肿瘤诊疗行为。

中国肿瘤诊疗的规范化治疗是提升中国肿瘤诊疗水平、提升肿瘤患者五年生存率的关键手段之一。此次专委会的成立，明确了将通过科技手段加持、临床规范巡讲、基层能力提升等手段，全面提升中国总体肿瘤治愈率。