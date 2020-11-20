国家卫健委：11月19日新增确诊病例17例 均为境外输入病例

人民网北京11月20日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至11月19日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，11月19日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例17例，均为境外输入病例（福建6例，上海4例，陕西3例，广东2例，北京1例，四川1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为本土病例（在天津）。当日新增治愈出院病例20例，解除医学观察的密切接触者1116人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例306例（其中重症病例1例），无现有疑似病例。累计确诊病例3752例，累计治愈出院病例3446例，无死亡病例。

情况显示，截至11月19日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例311例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例81453例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例86398例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者875061人，尚在医学观察的密切接触者12412人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者14例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察59例（境外输入25例）；尚在医学观察无症状感染者373例（境外输入367例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6146例。其中，香港特别行政区5491例（出院5233例，死亡108例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区609例（出院545例，死亡7例）。