冬季防疫不放松!科学使用空调取暖五要点
编者按：冬季气温降低，公众对空调的使用需求开始增加，很多办公建筑内采用中央空调系统，作为一个密集且停留时间较长的场所，对于冬季呼吸道传染病防控应做到，合理开窗通风，科学使用空调。
北京市疾控中心提示：
一、使用空调前应进行清洗，中央空调应进行定期检测，使用专业消毒剂防止空调内积攒的病菌和螨虫造成呼吸道感染。
二、开空调时暂不要关闭门窗，空气流通一段时间后再关闭。使用中央空调时应提高新风率，并保持一定的空气流动和自然通风。
三、使用空调时间不要太长，一般开3小时就要关闭一段时间，并敞开门窗通风。
四、长期在空调房间里工作和生活者,应注意增加户外活动，接触阳光，呼吸新鲜空气。
五、空调口不应直吹人体，特别是不能吹向婴幼儿、老年人和体弱者，避免引发不适或感冒。
空调通风系统的清洗消毒应当符合下列要求：
1.空调通风系统的常规清洗消毒应当符合《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T 396-2012）的要求。可使用250mg/L～500mg/L含氯（溴）或二氧化氯消毒液，进行喷洒、浸泡或擦拭，作用10min～30min。对需要消毒的金属部件建议优先选择季铵盐类消毒剂。
2.当发现新冠肺炎确诊病例和疑似病例时，在疾病预防控制中心的指导下，对空调通风系统进行消毒和清洗处理，经卫生学评价合格后方可重新启用。
小贴士：每年给自家空调洗个澡
由于空调特殊的工作方式，灰尘、污垢、细菌等都会滞留在空调内部，不但影响空调的制冷、制热功能，还会促成螨虫的滋生，污染整个室内的空气、传播疾病。如果空调长时间不清洗，使用者就可能会感觉头晕、乏力、容易感冒、发烧，发生呼吸道疾病，还可能患上过敏性肺炎、皮肤过敏等疾病。因此，定期给空调做清洗十分必要，而清洗方式不仅仅是限于机器表面、出风口以及滤网的清洗，清洗部位还包括滤网、导风条、蒸发器、风轮、风道等。
在清洗过程中，专业人士会使用专门的清洗剂对空调进行清洗。而经过专业的清洗后，除了可以清除污垢、除去异味、净化空气，空调的耗电量还将减少15%到30%，延长空调的使用寿命。
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