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正确用空调的秘诀在这里

2020年08月20日09:33 来源：重庆晚报网

　　三伏天后，各种场所的空调早已开启。但伴随空调吹来的不只是凉风，还有各式各样的“空调病”。那么，开空调给人们带来舒爽的同时，也要注意因不当使用空调而诱发哪些“空调病”呢？三伏天，该如何科学使用空调呢?下面，就一起来看看吧。

　　空调病是怎么回事?

　　空调病发病机理很简单：夏季外面的气温很高，人们衣着单薄，进入空调房间后处在低温环境中，生物钟的运转突然发生改变。当冷的感觉传递到大脑体温调节中枢时，大脑便指令皮肤外周血管收缩，分布于全身的汗腺，减少分泌，以减少热量的散发来保持体温。同时冷的感觉也促使交感神经兴奋，导致分布在腹腔器官上的血管收缩，胃肠蠕动减弱，因而出现了肢体麻木、皮肤干燥、胃肠不适等症状。

　　除了普通常见的空调病外，如果空调长期没有清洗，待在这样的屋里还可能感染军团菌肺炎。这种病与空调病引起的发烧等有所不同，严重的甚至可以致人死亡。军团菌肺炎由军团菌引起。军团菌是一种可寄生在空调的冷却水和管道系统中的致病菌，在温水及潮热的地方蔓延，通过通风口进入室内。它主要通过空气传播，经呼吸道吸入人体。

　　军团菌病比普通空调病更加凶猛。长期在空调环境工作的人，一旦出现发烧、咳嗽、胸痛、呼吸不畅等症状，不要自行服用感冒药，应及时就诊检查，警惕军团菌病。

　　三伏天如何科学使用空调

　　1.使用空调前应进行清洗，中央空调应进行定期检测，使用专业消毒剂防止空调内积攒的病菌和螨虫造成呼吸道感染。

　　2.夏季从室外进入室内不要立刻开空调，避免舒张的血管快速收缩引发心脑血管意外。

　　3.开空调时暂不要关闭门窗，空气流通一段时间后再关闭门窗;使用中央空调时应提高新风率，并保持一定的空气流动和自然通风。

　　4.空调应调至26℃左右，保证室内外温差不会太大，既可节能，又能避免感冒。

　　5.使用空调时间不要太长，一般开3小时就要关闭一段时间，并敞开门窗通风。

　　6.长期在空调房间里工作和生活者，应注意增加户外活动，接触阳光，呼吸新鲜空气。

　　7.铺凉席时应不开空调，避免罹患“空调病”及导致肩周炎、关节炎复发。

　　8.空调口不应直吹人体，特别是不能吹向婴幼儿、老年人和体弱者，避免引发不适或感冒。

　　三个穴位缓解空调病

　　风池穴具有疏风解表、舒筋通脉的作用。它位于后脑勺下方颈窝两侧，大概与耳垂平齐。可用双手食指、中指分别按揉风池穴，至稍感酸胀即可。

　　如果“空调病”伴有咳嗽，可按揉定喘穴。此穴位于背部，第七颈椎棘突下，旁开0.5寸处。用大拇指指腹推按定喘穴1~3分钟，可缓解因长时间吹空调引发的咳喘。

　　如果“空调病”伴有鼻塞、轻度发热、颈肩酸痛等症状，可按揉大椎穴。该穴位于背后正中线、第七颈椎棘突下凹陷处，就是低头时，颈后最明显的突起下方凹陷中，有祛风通窍、理气止痛的功效。患者可在淋浴时，将淋浴头对着大椎穴冲洗，对增强人体免疫力、防病驱邪具有一定帮助。但时间不宜过长，不要超过20分钟，体弱或伴有心血管疾病的人应酌情缩短时间。

　　每年给自家空调洗个澡

　　由于空调特殊的工作方式，灰尘、污垢、细菌等都会滞留在空调内部，不但影响空调的制冷、制热功能，还会促成螨虫的滋生，污染整个室内的空气、传播疾病。如果空调长时间不清洗，使用者就可能会感觉头晕、乏力、容易感冒、发烧，发生呼吸道疾病，还可能患上过敏性肺炎、皮肤过敏等疾病。因此，定期给空调做清洗十分必要，而清洗方式不仅仅是限于机器表面、出风口以及滤网的清洗，清洗部位还包括滤网、导风条、蒸发器、风轮、风道等。

　　在清洗过程中，专业人士会使用专门的清洗剂对空调进行清洗。而经过专业的清洗后，除了可以清除污垢、除去异味、净化空气，空调的耗电量还将减少15%到30%，延长空调的使用寿命。

 

(责编：许心怡、崔元苑)


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