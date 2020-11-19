2020年中国慢阻肺分级诊疗大会在京举办
11月18日，2020年中国慢阻肺分级诊疗大会在北京召开。大会总结了“幸福呼吸”中国慢阻肺分级诊疗规范化推广项目（以下简称“幸福呼吸”项目）执行三年来的成果，并展望下一阶段的行动计划。
据悉，“幸福呼吸”项目于2017年11月正式启动，由国家卫生健康委员会医政医管局、基层司和疾控局指导，中国健康促进与教育协会、国家呼吸中心·中日医院呼吸专科医联体主办，中国医师协会呼吸医师分会协办，面向基层，覆盖全国一级至三级医疗机构，推广中国慢阻肺分级规范化诊疗。
中国工程院副院长、中国医学科学院北京协和医学院院校长、国家呼吸中心主任王辰致辞表示，面对我国慢阻肺防控的严峻形势，近3年来，通过‘幸福呼吸’项目，情况有了很大的改观。“幸福呼吸”项目目前遍地开花，下一步最急需做到的是全面覆盖大陆31个省市自治区，从慢阻肺防治体系建设开始，带动呼吸病体系的建设。感谢各方为项目的付出，为国家、民族、百姓做实事。
中日友好医院院长周军致辞称， “幸福呼吸”项目自启动以来，得到了国家层面、卫生健康委的高度重视，医疗卫生机构的积极响应，及社会的大力支持。随着国家呼吸病学中心落户中日友好医院，我们将把做好幸福呼吸项目作为我们的责任，体现作为国家级医院的责任担当，举全院之力推动项目实施，不断提升我国基层呼吸疾病的防治能力，为健康中国贡献力量。
清华大学公共卫生学院常务副院长张宗久表示，慢阻肺的问题是一个早期的干预和预防管理的问题，是一个长期健康管理的问题。希望该项目可以为慢阻肺防治和管理打通一条完整的技术路线，让全体人民健康教育水平得到普遍提高。”
国家卫生健康委、基层卫生健康司司长聂春雷介绍，“幸福呼吸”项目顺利开展，离不开试点地区、各级政府和卫生行政部门的全力支持，国家以及各地卫健部门，将继续关心支持幸福呼吸项目的开展，期望项目组不断深入研究，清晰谋划，瞄准目标，重点突破，为基层培养一批适宜人才，逐步提升基层呼吸系统疾病的诊治和管理能力。让人民群众享受到更高质量的医疗服务，为建设健康中国做出更大的贡献。”
另外，会上发布了《中国18个地市慢性阻塞性肺疾病诊疗报告》（2019年版）、《慢性呼吸病疾病康复临床操作路径》以及《中国临床医生杂志》2020年增刊。
人民卫生出版社总编杜贤参加新书发布并致辞称，相信再过3年会推出更重大的成果，能够成为一种学术汇总、学术方案、学术标准、学术规范、学术的中国的模式，能够立足中国，走向世界，为人类健康共同体做出中国科学家的贡献。
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