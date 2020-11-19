专家：代餐食品亟需标准化、规范化

近年来，代餐和轻食在全球范围内发展迅速，在我国也日益流行。在刚过去不久的“双十一”购物节，代餐食品销量大增，代餐食品火爆的背后是超重肥胖者健康体重的需求日益旺盛

中国营养学会理事长杨月欣在中国营养学会营养与保健食品分会和北京中营惠营养健康研究院主办的“探索肥胖解决方案——代餐和轻食趋势与创新大会暨膳食纤维与健康会议”上表示，消费者在追求健康体重目标的同时，也应保证营养均衡。长期（超过两个月）使用代餐食品，需要营养师或医生指导和帮助。代餐产品应该标准化、规范化，具有能量控制和均衡营养的设计，消费者不应以损害健康为代价。

中国营养学会副理事长杨晓光表示，代餐食品整体能量密度更低，但其中包含的营养素如蛋白质、维生素、矿物质等需达到一定量，才能满足人体营养所需，帮助肥胖人群达到控制体重。代餐作为控制体重的一种膳食模式，应该是限制能量、脂肪,保证蛋白质、必需脂肪酸、矿物质、维生素和膳食纤维等营养素摄入充足，才能兼顾体重控制和营养均衡。

杨晓光介绍，为促进代餐市场规范化，中国营养学会2019年发布了代餐食品团体标准（T/CNSS 002-2019），其中对代餐的定义是为了满足成年人控制体重期间的一餐或两餐的营养需要，代替一餐或两餐膳食，专门加工配制而成的一种控制能量食品。

代餐是否能代替正常的日常饮食？华中科技大学同济医学院附属同济医院临床营养科主任姚颖表示，不建议一日三餐都食用代餐产品，符合营养均衡和能量限制要求的代餐，每日代替一餐到两餐。

目前，代餐食品存在营养不均衡、产品配方不科学、产品质量良莠不齐、产品使用方法不规范等问题，甚至有消费者食用代餐产品后出现健康问题。对此，与会专家认为，出现这一现象的原因之一是代餐食品缺乏国家标准，也无代餐食品这一产品分类，亟须各方共同努力，推动相关国家标准的立项和研制工作。