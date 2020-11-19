11月18日，2020京东方智慧医工论坛在北京举办。论坛以“医工融合 智健未来——物联网时代的健康管理新生态”为主题，围绕京东方智慧医工事业布局，与行业专家共同探讨物联网时代健康管理新形势。

京东方高级副总裁、智慧医工事业群首席执行官冯强介绍，京东方智慧医工事业是京东方物联网转型的战略部署，将科技与医学相结合，医工融合创新，坚持以人为中心，聚焦家庭、社区、医院，通过构建健康物联网平台，将检测设备、医护人员与客户链接起来，形成智慧健康管理生态系统。其重点打造三大平台：数据集成可视化会员服务平台、智慧终端及物联网解决方案平台。

京东方高级副总裁、智慧医工事业群联席首席执行官刘家安在大会上发布了京东方健康管理生态系统。他介绍，京东方智慧医工事业本着“以人为中心”的服务理念，“治未病”为重要目标，构建以健康管理为核心、智慧终端为工具、数字医院为支撑的O+O全周期健康服务闭环。根据用户“千人千面”的健康医疗数据特征，为客户提供全周期、精准化、智能化、可视化的健康管理服务。

京东方智慧医工事业现场发布了一款数据集成可视化会员服务平台：数字人体APP3.0。

大会特邀北京航空航天大学医工交叉创新研究院院长樊瑜波，中关村新智源健康管理研究院院长、中华医学会健康管理学分会名誉主任委员武留信，博尔诚（北京）科技有限公司董事长王建铭发表主题演讲。