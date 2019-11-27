BOE IPC·2019京东方智慧健康服务论坛暨第一届心血管学术峰会在京举行

11月26日，京东方全球创新伙伴大会·2019（BOE IPC·2019）在北京雁栖湖国际会展中心召开。

下午，2019京东方智慧健康服务论坛以“医工融合 智健未来”为主题，围绕京东方数字医院的发展，邀请业内众多专家一同探讨医工融合的数字化医疗运营新模式。

大会由京东方健康服务事业群首席执行官冯强先生做开场致辞。冯总表示：物联时代催生智慧医疗，并不断推动医疗模式的转变。BOE（京东方）在物联网时代到来之际，创新转型，持续拓展智慧医工事业。以医工融合为技术支撑，强调“以人为中心、治未病、生命数据”三个关键点，通过打造“三横两纵一整合”的开放式闭环体系，形成有机一体的大健康生态圈，为提升人们生命质量和健康寿命做贡献。所谓“三横”：一是覆盖预防-诊疗-康养的全生命周期服务线；二是整合健康、医疗和基因三大类数据，形成覆盖数据采集、分析、应用的全面连续的数据线；三是打造端到端的医工融合创新技术线。所谓“两纵”：即集团化垂直管理、上下协同联动的优势学科体系和O+O的分级诊疗体系。通过BOE（京东方）在全国布局医教研产用一体的生命科技产业基地实现整合落地。BOE（京东方）始终秉持合作共赢的心态，希望与各领域合作伙伴共建大健康生态体系。

京东方健康服务事业群首席医疗官、医工创新与转化中心负责人孙梅芹女士对京东方智慧医工创新与转化体系构建做出了展望：未来，京东方将深度整合自身软硬融合、生物医学、临床诊疗技术等能力资源，打造以北京为核心辐射全国的医工创新与转化体系，面向新型诊疗技术、生物医药、医疗器械、医学人工智能等方向进行创新研究及产业化推进，支撑业务发展。

国家卫健委卫生发展研究中心研究员王禄生认为，通过信息化首先促进提升一级和二级服务水平。促进辖区管理职能有效发挥，搭建有效联通乡村及社区基层机构、同级医疗卫生机构和上级妇幼保健机构的妇幼保健服务信息平台。

著名心血管病专家胡大一教授在演讲中表示：疾病的预防比治疗更为重要，改善心血管功能需要从戒烟，药物控制，运动、营养和心理等五大处方入手，落实自我健康管理才是重中之重。

北京安贞医院心外科主任孙立忠教授则从心血管外科的行业发展趋势入手，对介入瓣膜、小切口及胸腔镜、国产心室辅助装置等热点进行了分享。中国人民解放军总医院心内科副主任王禹教授则回顾了冠心病-心肌缺血微创介入治疗的历史与发展。

合肥京东方医院的赵文强主任则从十大方面报告了复杂冠心病精准介入治疗策略，多方位展示了精准介入技术核心内涵和深层脉络，从而为难治性冠心病的治疗提供了新经路。

京东方再生医学研究院院长常德华教授则通过讲述“细胞膜片在心脏治疗领域的应用”为大家分享京东方在再生医学领域的进展。