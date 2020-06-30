 京东方数字医院落地苏州

近日，BOE（京东方）宣布将在苏州市吴江区建设苏州京东方医院。据介绍，苏州京东方医院规划为三级综合医院，规划床位800张，重点发展心血管、骨科、神经、康复、妇产等相关学科。此前，BOE（京东方）已在北京、合肥、成都布局多家医院，苏州京东方医院的落地是BOE（京东方）智慧医工事业的又一重要战略布局。

BOE（京东方）相关负责人表示，数字医院业务是京东方智慧医工事业的重要平台之一。苏州京东方医院以打造集临床诊疗、临床应用转化、教育培训于一体的医教研融合的数字医学中心为目标，运营后将进一步完善以o+o健康管理为核心的智慧健康医疗服务体系，有力支撑京东方智慧医工事业发展。苏州京东方医院计划于2020年启动，2021年投入运营。

“近年来，随着物联网应用转型深入各个领域，传感、人工智能、大数据等技术快速向健康医疗领域融合渗透，全面赋能智慧医疗时代。京东方作为一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司，智慧医工事业是其重要布局。”该负责人称，京东方智慧医工事业通过科技与医学融合创新，坚持以人为中心，聚焦家庭和医院两个场景，利用人工智能和大数据平台，将检测设备、传感器、医学影像技术整合，形成智慧健康管理生态系统，将为更多客户提供全方位、全周期的智慧健康服务。