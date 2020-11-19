好医生获中国国际广告节广告主奖

近日，中国国际广告节在厦门国际会议展览中心举行。会上，好医生集团“做好人，制好药，好医生三十四年编年史”的整合传播方案以及参与的“四川名片·荣耀中国”项目获中国国际广告节广告主奖·媒企合作案例奖·2020年度整合营销金奖。

据悉，好医生集团自成立来，就将“做好人，制好药”作为企业使命，今年6月，好医生集团发起“做好人，制好药”周年主题。“做好人，制好药，好医生三十四年编年史”创意内容讲述了好医生集团及集团品牌整个成长历程。

据了解，“四川名片·荣耀中国”项目是四川省经济和信息化厅、四川省政府国有资产监督管理委员会、四川广播电视台联合主办的大型品牌宣传项目。2018年，好医生入选“四川名片”，代表四川，向中国及全世界展现川企实力。