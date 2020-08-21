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平安好医生公布2020年上半年业绩报告

2020年08月21日10:26 来源：人民网-人民健康网

8月20日，平安好医生公布2020年上半年业绩报告。报告显示，2020年上半年平安好医生实现总收入人民币27.47亿元；其中，核心业务在线医疗逆市保持高速增长达106.8%，贡献收入达人民币6.95亿元。

报告期内，平安好医生在线医疗板块实现营业收入人民币6.95亿元，增长达106.8%；其收入占集团整体收入的比重达到25.3%，较2019年同期的14.8%上升10.5个百分点。受核心业务增长的带动，公司总营业收入达到人民币27.47亿元，同比增长20.9%。净亏损同比收窄22.1%至人民币2.13亿元。

平安好医生相关负责人介绍，截至2020年6月末，公司注册用户数达到3.46亿。2020年上半年，平安好医生的日均咨询量达到83.1万，同比增长26.7%。在整个平台的活跃用户及付费用户方面，2020年6月，月活跃用户数和月付费用户数分别达6727万人和295万人，分别同比增长7.3%和32.3%。

在开拓业务的同时，平安好医生践行社会公益责任，与地方政府密切合作，推进“村医”工程。平安好医生相关负责人表示，未来，平安好医生将持续、快速、积极地投入更多资源和资金，充分发挥平安集团协同优势，全力开展医保在线支付业务，加快推进建设互联网医院的步伐。

(责编：崔元苑、许心怡)


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