小雪汤水推荐 珍珠马蹄雪梨石斛煲排骨
推荐：广东省中医院临床营养科
主要功效：清热生津、滋阴润燥
推荐理由：小雪汤水。
材料：大雪梨2个、珍珠马蹄100g、干石斛10g、杞子2g、排骨300g（2-3人份）。
烹调方法：
雪梨洗净，十字切四大块，削核留皮。已削好皮的珍珠马蹄洗净。石斛、杞子冲洗。排骨洗净、斩件、飞水。汤煲内加水1.5L，加入所有材料，武火煮沸后改用文火煲约1个小时，加入少量食盐调味，喝汤吃渣。
汤品点评：
小雪是今年的11月22日，小者、未盛也，也提示着从这个节气开始，天气由冷转寒。南方虽“地寒未甚”，但湿冷天气亦开始增多。小雪时节宜温润益肾，可多选如牛羊肉、鸡肉、腰果、枸杞、山药、栗子、白果、核桃、黑芝麻、黑豆、黄精等。不过，过多的肉类、温热食材，加上保暖措施到位，可能易生内热，故小雪时需内防燥热，今天就介绍一款清热滋阴生津润燥的汤水。
小雪宜吃梨，梨水分多，解渴解燥的效果一流。性甘味凉的梨，清热生津、润肺止咳，保留梨皮是因为梨皮的营养成分也丰富，像治温燥用的桑杏汤里就有梨皮。雪梨搭马蹄，味道酸甜、清爽，而且清热生津的作用进一步强化，性寒的马蹄，生津清肺热、利尿通淋、开胃下食。汤中选择了阳江的特产珍珠马蹄，口感比一般马蹄软糯些，买不到的用普通马蹄亦可。再配以滋阴清补见长的干石斛，这款清热生津、滋阴润燥的汤就作为小雪内除燥热的推荐了。本汤偏寒凉，脾胃虚寒者不宜，肾病需限磷者慎用。
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