疫情防控筛出“高比例”肺结节

新冠肺炎筛查过程中，有相当比例的人群意外发现肺部“磨玻璃结节”。医院随访时，却有七成以上患者没有进一步诊治。在近日举行的2020北京胸外科国际论坛上，宣武医院胸外科主任张毅呼吁，“磨玻璃结节”潜在的“肺癌风险”应当引起足够重视，建议患者及时就医，不要错过最佳诊疗期。

今年因为新冠肺炎疫情影响，在疫情防控常态化阶段，胸部CT筛查已成常规。张毅介绍，以往，胸外科专家、医疗机构每年都会花费很多心力做科普、宣教，倡导人们对肺癌“早筛查，早诊治”，而今年的特殊情况下，只要就医过程中有侵入性治疗，就需要进行包括胸部CT在内的检测项目，无形中提高了肺结节筛查的比例。

值得关注的是，“被动”做了胸部CT的人群中，各类肺结节患者所占比例高达半数以上。据了解，宣武医院在新冠肺炎疫情期间（2020年2月1日至2020年6月30日）按条件选定完成的8436例胸部CT中，经影像科AI辅助诊断筛查出有各种不同类型肺结节患者共计4987例。其中，可疑肿块63例，人们熟知的各类磨玻璃结节996例。

而磨玻璃结节患者996例，占筛查有肺结节人群的19.97%，直径大于6毫米的磨玻璃结节共计401例，经评估影像资料，医院选出131例临床考虑为早期肺癌或癌前病变的结节患者进行追踪，了解这些偶然发现肺结节的患者的认知、随访或干预情况。最后，医护人员与其中80例患者取得了联系，这些患者中仅8例患者（10%）当时接受了手术意见，最后7例患者病理证实为肺癌（87.5%）。剩余患者中仅仅有13例（16.3%）患者按时进行随访，其他59例（73.8%）的患者未进行任何随诊及进一步诊治。

究其原因，张毅表示，许多患者都是来医院诊疗其他疾病时无意间发现磨玻璃结节的，对于磨玻璃结节的关注度不高，在发现肺结节后如何处理非常迷茫。

对此，医院放射科在影像中发现磨玻璃结节或蘑菇粒结节后，会在胸片上注明“建议到胸科或胸外科就诊”。不过，这项建议并非是强制性的。张毅提醒，患者自身也应提高健康安全意识，及时寻求专业医生进行筛查，未来定期追访、观察结节变化。

胸外科医生建议，直径超过6毫米以上的结节必须要引起高度的关注；如果磨玻璃结节附近已经有血管伴行或者出现毛刺、胸膜牵拉等，更是要及时请专业医生来判断是否进行干预。如果需要手术切除，患者也无需有过多担心。目前微创外科技术发展飞速，磁导航技术诊断并结合荧光定位技术，可以通过胸腔镜微创手术下精准定位切除肺结节。而早期肺癌通过微创手术切除也是可以完全治愈的，并且不需要放化疗。

文/本报记者 陈斯