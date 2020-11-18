周生来：县域医院发展要走独特的发展道路 创新服务模式

为提升县域医院综合服务能力，充分发挥已达综合服务能力推荐标准的全国300家县级医院示范作用，进一步推动县域医疗服务体系建设，11月14日，由国家卫生健康委医政医管局指导，人民网·人民健康主办，恒瑞医药支持的“强县域 千县行”全国片区交流会在陕西省西安市举行。

会上，中国县域医院院长联盟医院发展专家委员会主任委员、清华大学医学院健康中国领导力研究中心主任周生来院长在进行题为《后新冠时代县域医疗服务模式创新》的主旨演讲时表示，提高县域医院的能力，要在提高基层医护人员诊疗能力的同时，从具体层面上升到整体服务模式，创新经营模式；要转变县域医院领导者的理念。中国县域医院院长联盟医院发展专家委员会将帮助基层医院进行管理体制、运营机制和服务模式的创新，促使县域医院全面提升服务能力，实现“大病不出县”的国家总体战略目标。

周生来说：“随着新冠肺炎疫情防控常态化，县域医院的使命将发生巨大变化，医院的工作重心也要调整。作为县域医院的院长，要一只手抓烈性传染病的防治，另一只手抓慢性非传染性疾病的防治。同时，要着重解决由新冠肺炎病毒的防疫，转向慢性非传染性疾病的防治，因为慢性非传染性疾病对人类社会的威胁远远大于烈性传染病。我们要拿出防治新冠肺炎病毒的精神和模式，去防治慢性非传染性疾病，使慢性非传染性疾病在中国得到有效遏制。”

“目前，慢性非传染疾病是可防可控的。以心血管疾病为例，面对我国庞大的市场，光在下游捞人是永远捞不完的，所以我们不能把优质资源全都部署在生命河流下游，而是一定要沿着面向中游、上游甚至源头拓展。进入后新冠时代，县域医院的发展一定要避免走大型三甲医院重技术轻服务、弱管理的发展模式，而是要做精做强，要构建防、治、管三位一体的新型医疗服务模式。”周生来表示。

他还提出：“我们现在临床上有非常成熟的技术手段，帮助老百姓免受心脑血管疾病的磨难。所以要在县域医院普及心脑血管救治的基础上，全面普及心脑血管防、治、管一体化的新型医疗服务模式，让县域医院的大夫会防、会治、会管理心血管疾病。只有建立长期的疾病管理服务模式，才能巩固院中的治疗效果，才能防止心脑血管疾病的复发。同时，还要在县医院铸造‘四道防线一体化’的新型医疗服务模式，分别是下游救死扶伤，中游疾病管理，上游健康管理和源头优生优育，覆盖全生命周期的医疗健康服务体系。”

“县域医院的发展，既不能一味地追求高精尖技术，也不能复制三甲医院的固定模式，而是要走自己独特的发展道路。县域医院的发展，还要学会适应技术、适应人才，寻找更多的适宜技术和合适的人才，才是县医院发展的重要策略。”周生来表示。

在周生来看来，目前坐等病人上门的服务模式已经过时，县域医院今后要全面推广预约诊疗，还要在中国县域医院院长联盟和中国医院协会疾病健康管理专业委员会的帮助下，进行医疗服务模式创新。首先要建立院后疾病管理服务模式，医生在治病的同时要参与防病，防止疾病的复发、恶化和发病。

“在建立县域医疗服务创新模式时，一定要转变院长、科室主任、临床大夫和护士的观念，让他们先学会管理好自身的健康，让他们理解‘六大处方一体化’的新型诊疗模式；然后，要进行组织变革，以后所有县域医院都必须要有疾病管理中心，管理好院后的慢病病人、烈性传染病病人和地方病、职业病病人，推广重大疾病筛查的具体模式和技术，让防病走向临床化，走向组织化、系统化。”周生来说。