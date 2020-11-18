X光胸片并不能早期发现肺癌

广州医科大学附属肿瘤医院胸外科三区主任周明说，常规体检中X胸片，对肺癌早期筛查的意义不大，从胸片上发现病灶，往往病灶已经比较大了，以致近八成肺癌患者发现时已经是中晚期了。胸片筛查肺癌漏诊和误诊率很高。在正位胸片上，约一半的肺部面积与心脏、纵隔、横膈等组织重叠，一些早期肺癌难以发现。胸片也缺乏密度对比，肺癌纵隔淋巴结转移灶的发现率较低。此外，即使胸片发现肿物，也不能明确其准确的位置、性质和分期等。用胸片筛查磨玻璃样结节的肺癌会全部漏诊，如果是实性结节的小肺癌，也有相当一部分患者会被漏诊。因此胸片并不是筛查肺癌的最佳手段。

肺癌是一种与环境因素和生活方式有关的疾病，它的危险因素包括吸烟、环境污染、职业暴露、慢性肺部疾病和恶性肿瘤既往史等。周明建议，高危人群最好每年做1次低剂量螺旋CT，体检抽血检验标志物不能作为诊断标准。通常来说，大于3厘米的肿块，恶性的概率非常高，而对于小于5毫米的微小结节，通常来说是良性的病变。医生会根据患者的病史、症状，以及CT检查结果综合判断。如果考虑它恶性的概率比较高，会建议患者尽早做手术治疗。如果考虑是良性病变或者一时间无法作一个很明确判断的话，往往建议患者每3-6个月定期做CT检查。

对于一些性质一时难以判断的肺小结节，往往临床上没有更好的诊断手段。做PET-CT的检查也没有更具优势的诊断结果；即便是做穿刺活检，也未必能够明确诊断。这时，定期的随访观察，往往是最好的选择。

有的患者会担心：万一是恶性的，在定期随访过程中，是否会耽误了治疗时间？其实这个担心是完全没必要的。对于这些不能明确诊断的、1厘米以下的磨玻璃样结节，即便是恶性的，定期随访期间即使直径增长一倍以上，仍然属于非常早期的肺癌，可以使用胸腔镜进行微创手术治疗，术后最快2-3天就可以出院，患者的五年生存率仍然接近百分之百。并且这些患者往往术后无需增加辅助放化疗。也就是说，三个月到半年的复查间隔并不会影响患者的远期预后，相反，恰恰可以避免一些不必要的手术治疗以及相关风险。

（文/羊城晚报记者 余燕红 通讯员 阚文婧 魏彤）