肺部磨玻璃结节不一定等于肺癌
目前吸烟仍是导致肺癌的最大因素，吸烟400年支的人患肺癌率更高。因此，常年吸烟的中年人应定期进行肺癌检查，以尽早发现肺癌，及时治疗。
肺癌的主要症状是咳嗽、咳痰，痰中带血丝。但和肺炎不一样，肺癌不伴有发烧、黄痰。有慢性支气管炎的人要随时注意咳嗽性质改变，如果咳嗽变得反复没有规律，就要及时检查患肺癌的可能。另外，当高发人群出现肩颈骨头疼痛的情况，也可能是肺癌细胞转移到骨头的表现，也应及时检查。
随着医学技术的发展，早发现肺癌的可能性逐步增大，而早期发现的肺癌治愈率是非常高的。中山大学肿瘤防治中心胸外科副主任杨浩贤介绍道，目前的低剂量螺旋CT技术，可观察到亚厘米的肺癌病灶，比相对分辨率较低的X光更能发现早期肺癌。因此，他建议，肺癌高危人群可以不定期进行低剂量螺旋CT检查，以及时发现肺部病变。
那么如果患者在检查中发现肺部有磨玻璃结节，是不是就等于肺癌呢？杨浩贤表示，肺部磨玻璃结节是一组肺部疾病的表现特征，并不能和肺癌画等号。即便发现癌症病变，也大多数为良性病变。而小部分确诊为恶性病变的患者，在仍处于肺部磨玻璃结节阶段的时候，只要在专科医院进行外科手术，治愈率接近100%，因此患者不需要对此恐慌。
杨浩贤强调，要预防肺癌，广大市民应当保持良好的生活习惯，戒烟是第一事项，其次是早睡早起，另外要远离不好的空气环境。饮食上应选择高蛋白低脂肪的食物，适当补充维生素。最后，保持积极心态对预防肺癌也有重要作用。“即便确诊肺癌，患者要科学认识到肺癌是可防可治的，应咨询医院专业医生，以良好心态配合治疗，这样的治疗效果是最好的。”
（文/羊城晚报记者 陈辉）
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