腿上长“蚯蚓” 小心患了这种病！
人群中，总有部分人格外引人注目。他们拥有一样的“亮点”：腿上“青筋暴起”，似游龙盘旋于立柱之上；或自带黑色丝袜（色素沉着），或有腿部溃疡。专家指出，青筋暴起，在肤白貌美、体脂偏少、运动健将等人身上较为明显，但青筋粗大并非都是健康的表现。血管迂曲如蚯蚓状，是因为患上了名为“下肢静脉曲张”的疾病，必须得治！
25岁的孙小姐，是一名服装店的销售人员，因为职业原因需要长期处于站立状态。从3年前孙小姐就发现自己小腿上的小血管变得越来越明显，因为没有任何不适症状，便没有及时就诊，直至迂曲的小血管增粗变大犹如蚯蚓一般，并且偶尔伴有久站后酸胀、水肿等症状，才想起到医院就诊，经过诊断最终确诊为“下肢静脉曲张”。
可根据静脉曲张程度 选择不同的治疗方案
暨南大学附属第一医院介入血管外科张红主任医师介绍，静脉曲张是一种非常常见的疾病。一般来说，患者可以根据静脉曲张的程度，来选择不同的治疗。
1.仅有皮下细小血管扩张的患者，可以试行保守治疗，比如改变生活方式、减少久坐久站、加强体育锻炼、穿戴防静脉曲张弹力袜等进行治疗，延缓疾病进展。
2.对于一些轻症的静脉曲张患者，如仅有血管迂曲，扩张不明显，无明显不适的患者，可以直接采用细针注射泡沫硬化剂的治疗方式，闭合已扩张的曲张静脉，这种治疗方式早已广泛应用于临床治疗中，安全有效，对于早期轻症患者治疗效果好，同时也避免了行曲张静脉剥脱手术后留下疤痕的风险，且花费少，在门诊接受治疗即可，无需住院。
3.对于中度静脉曲张，如大隐静脉瓣膜关闭不全、大隐静脉扩张、下肢血管迂曲突出如蚯蚓状，且有下肢酸胀、溃疡形成等患者，则可以采用射频或者消融的微创治疗方式，也就是通过穿刺扩张的大隐静脉，把头端发热导管送到曲张的血管内，然后通过发热、发射微波、发射激光的方式，进行曲张静脉闭合治疗，手术原理同传统手术一样，旨在闭合曲张静脉，而优势在于只需要局麻下手术，创伤小，无明显手术痕迹，术后恢复迅速，术后即可下床行走。
当然，对于曲张症状严重、静脉扩张明显、经济拮据的患者，也可以选择传统静脉剥脱手术治疗，虽然创伤较微创手术大，但治疗效果好，且治疗费用较为便宜。
张红强调，早期发现和及时治疗，改变生活方式或者加强保护，能有效减缓下肢静脉曲张的进一步发展。如果能尽早接受手术治疗，选择合适的手术方式，还可以有效避免发生溃疡经久不愈等情况。
（全媒体记者张青梅 通讯员韩键、张灿城）
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