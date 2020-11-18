最新循证医学研究：介入治疗椎间盘突出症使用激素无益

类固醇激素是很多医生治疗疼痛的常用药，但对于这类药物使用合理性的争论却有增无减。中国医科大学航空总医院安建雄团队利用荟萃分析手段，对全世界相关文献进行统计分析后得出明确结论，介入治疗腰椎间盘突出使用激素对远期疗效没有益处。这个结论回答了脊柱源性疼痛介入治疗是否该使用激素这一长期困扰医生和病人的问题。该研究已经发表在新近出版的美国介入疼痛医师协会官方杂志，由第一作者赵文星博士在其博士后工作期间完成，合作导师为安建雄教授和曹流教授。

研究人员回顾了2016年之前发表的相关文献，共涉及832例患者，其中418例患者接受了硬膜外局麻药+激素注射治疗，另外414例患者则接受硬膜外注射单纯局麻药。结果显示，硬膜外注射治疗腰椎间盘突出症或腰椎管狭窄时，加用激素并不能提高疗效，表现为在疼痛缓解程度，腰部功能障碍评分、止痛药物使用量、劳动力恢复等方面在治疗后1年、2年时没有统计学差异。

腰椎间盘突出症是一种临床常见病和多发病，腰腿痛是最常见症状，多见于成年人和老年人。主要表现为：腰痛、下肢放射性疼痛、肢体麻木感、间歇性跛行、马尾神经症状（会阴部麻木、刺痛、排便排尿无力，严重者可出现二便失禁及下肢瘫痪）、下肢肌肉无力、萎缩等。腰痛患者中有35%病因为腰椎间盘突出，腰椎间盘突出症约占腰痛门诊就医患者的10%-15%，占腰痛住院患者25%-40%。多见于青壮年体力劳动者，长期伏案工作者、司机等需久坐人群。腰椎间盘突出症治疗方法包括药物治疗、理疗、介入治疗及外科手术治疗等。

在介入治疗中，硬膜外注射是最常用的方法之一。有医生认为，注射液中加入激素有助于减轻神经和组织的炎症和水肿，从而改善疼痛和运动功能。但激素短期内可降低身体抵抗力诱发感染，会升高血糖和血压，大量或反复使用会导致肥胖和骨质酥松等并发症。因此，对于激素的使用充满争议，全世界多数国家对激素使用都有严格限制，并需要签署患者知情同意书。

安建雄团队长期以来高度关注疼痛治疗方法和药物对病人预后的影响，特别是传统上疼痛治疗常用的激素注射和神经阻断。安建雄团队用循证医学研究发现，激素无论用于手术麻醉，还是急慢性疼痛治疗，基本是百害而无一利。除会出现上述副作用外，还会损伤病人的认知功能，主要表现为记忆力和精细动作的下降。但遗憾的是，我国很多疼痛治疗机构仍然沿用常规使用激素的方法。安建雄教授坚持“首先不伤害医学原则”（first do not harm），他认为，疼痛治疗应将绿色和神经修复为主要目标，应尽量避免使用可能给病人带来不良后果的激素和神经损毁。据悉，安建雄团队从2009年后，已经基本废弃了激素和神经损毁这两种长期沿用的疼痛治疗习惯，不仅大幅降低了副作用和并发症，远期疗效也得到显著提高。