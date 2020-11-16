直播预告：“淋巴瘤规范化防治”对淋巴瘤患者生存率和生活质量的影响

淋巴瘤是血液系统的一种恶性肿瘤，多发于中年人和青年人。恶性淋巴结有发展成淋巴瘤的风险，如果患者得不到及时治疗，可能会危及自己的生命安全。对于淋巴瘤有哪些方法可以进行治疗？如何进行规范化防治？

2020年11月18日（周三）10:00—11:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请哈尔滨血液病肿瘤研究所所长马军，复旦大学附属中山医院血液科主任刘澎来到直播间，和大家分享关于淋巴瘤规范化防治相关内容，欢迎大家收看！

专家简介

马军，主任医师，教授，博士生导师。哈尔滨血液病肿瘤研究所所长，中国临床肿瘤学会（CSCO）监事会监事长，亚洲临床肿瘤学会副主任委员，CSCO抗白血病联盟主席，中华医学会血液学分会前任副主任委员，中国医师协会血液科医师分会副会长，中国医师协会肿瘤分会副会长，CSCO抗淋巴瘤联盟前任主席。

刘澎，教授，主任医师，博士生导师。复旦大学附属中山医院血液科主任，复旦大学「校聘关键岗位」引进人才，上海市卫生系统优秀学科带头人。

上海市肿瘤防治联盟淋巴瘤专委会主任委员，上海市抗癌协会血液肿瘤专委会副主任委员，中国医师协会血液科医师分会委员，中国抗癌协会血液肿瘤专委会委员，主持国家自然科学基金（3项），获得中华医学科技奖、江苏省青年科技奖及江苏省科技进步奖等科技奖励。

淋巴肿大和淋巴瘤有什么关系？

淋巴是我们身体内部帮助排毒组织，虽然不是很被大众熟知，但如果淋巴出现了问题危害会是致命的，淋巴瘤就是源于淋巴造血系统的常见恶性肿瘤。

但是很多人认为颈下有淋巴结肿大就是淋巴瘤。事实上，当身体某部位发生炎症时，微生物会引起淋巴结肿大，比如口腔炎症、扁桃体发炎等炎症均会引起颈部淋巴结肿大。一般来说，扁桃体发炎等引起的颈部淋巴结肿大，通过服用消炎药物会变小，直至消退。但淋巴瘤不同于此，在服用消炎药后，淋巴处虽然肿块会变小，但不久便会再次出现肿大，并且越来越严重。

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